Будто в женской колонии побывала - жительница Актау о городском роддоме

фото прислано жителями

В перинатальный центр Асель (имя изменено, прим. автора) поступила 26 октября текущего года. Сначала находилась в отделении патологии, затем была переведена в послеродовое. Уехала домой только в пятницу, 1 ноября. Это приключение, говорит женщина, запомнит надолго. И, к сожалению, радость материнства в этом играет далеко не первую роль.

«Хочу поделиться своим недавним и первым опытом пребывания в городском роддоме Актау. Это не просто больница – это, словно, зона с минимальными условиями для нормального пребывания! Ощущение, что попала в прошлый век: кровати пружинные, железные, сверху доски от какой-то мебели, матрасы со времен СССР, а постельное белье, кажется, хранится там с моего рождения. Еда в столовой – как в фильмах о женской колонии. Два раза в день каша серого цвета, а обед - у нас у собаки лучше еда. Заварки нет вовсе, видимо, зачем, если вода и так черная», - рассказывает Асель.

Неизгладимое впечатление на роженицу произвели и санитарные условия. В единственном туалете и душевой на весь этаж не было холодной воды.

«Туалет один на весь этаж и, как будто, вот-вот развалится, душевая одна, воды холодной нет, а горячая идет с примесями, похожая на нефть. Представьте, эту воду нам давали для чая, кипятили её, и это для рожениц!», - с ужасом вспоминает женщина.

Не выдержав подобных условий, Асель была вынуждена просить персонал перевести ее в платную палату, там, говорит, условия были получше. Однако очень далеки от идеала.

«Там есть микроволновка, кожаный матрас (с которого постоянно съезжает белье), и свой туалет. Но, увы, без воды. Женщины, наверное, поймут эту боль, когда ты после родов не можешь даже подмыться. Зато рапортуют о готовности к отопительному сезону. Городскому акимату плевать, у них до сих пор ремонт, а зима близко. Это просто издевательство – вместо комфорта и поддержки ощущение, будто находишься в женской колонии», - говорит Асель.

Она, впрочем как и многие посетительницы данного медицинского учреждения, не раз задавались вопросом о том, почему нельзя создать комфортные условия для женщин, которые проходят нелегкое и одно из самых значимых испытаний жизни - создают новых людей. И почему тех самых «новых» граждан Казахстана «встречают» в таких нечеловеческих условиях.

«Как можно быть такими жестокими к роженицам и доводить условия до такого состояния? Неужели в здравоохранении и акимате нет женщин, либо у этих чиновников жены, дочери все рожают за границей? Да, есть новый роддом. Но ведь нас по прописке отправляют в городской. Разве нельзя выделить средства на ремонт или открыть двери нового роддома для всех? Бюджет ежегодно выделяется, но куда уходят эти деньги?», - говорит Асель.

Впрочем, не все было плохо, уточняет женщина. В этом ужасе отсутствия еды и условий, говорит она, помогала только теплое отношение сотрудников роддома.

«Единственное, кто хоть как-то поддерживает – это медперсонал. Спасибо им, ведь только на их профессионализме и держится роддом. Им, наверное, самим стыдно за такие условия. Но власти, как обычно, глухи к проблемам людей – лучше финансировать инвестпроекты, которые так и останутся на бумаге, а деньги просто исчезнут в чьих-то карманах. Вот такой Актау, вот такой Новый Казахстан. Всё держится только на терпении народа», - заключила женщина.

За комментариями редакция lada.kz обратилась в актауский перинатальный центр. Там не стали отрицать все выдвинутые обвинения. Сказали, что ремонта в родильном доме не было более 10 лет. И они сами с нетерпением ждут, когда их стены обретут новый вид. Для этого даже подготовлена проектно-сметная документация. Однако, когда именно наступит то самое «чудо», сказать не могут, очень надеются, что в следующем году.