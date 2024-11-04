Видео нарушителей общественного порядка опубликовала полиция Актау

Полицейские Мангистауской области опубликовали видеоролик с нарушителями общественного порядка, чтобы напомнить жителям региона о правилах поведения на улице. А также, чтобы наглядно показать, что, даже если вам кажется, что никто не видит, как вы курите в общественном месте или бросаете мусор мимо урны, видеосъемка наружного наблюдения вас зафиксирует.

стоп кадр из видео

Департамент полиции Мангистауской области напоминает о том, что жители, которые пренебрегают чистотой города, будут привлечены к ответственности.

«Обращаем внимание на то, что сотрудники полиции внимательно следят за общественными местами и следят за ними через системы видеонаблюдения. Напоминаем, что люди, которые выбрасывают мусор в неуказанном месте, умышленно наносят вред общественной собственности, распивают спиртные напитки, нарушают общественный покой, выбрасывают окурки сигарет, шелуху от семечек и загрязняют окружающую среду, будут привлечены к ответственности по статье 505 административного кодекса РК», - говорится в сообщении.

За подобные нарушения статьей закона предусмотрен штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге по состоянию на 2024 год, прим. автора) для физических лиц при первом нарушении и 30 МРП (110760 тенге по состоянию на 2024 год, прим. автора) в случае повторного «косяка» в течение одного года.

Напоминаем, по поручению Главы государства по всей стране проходит акция «Чистый Казахстан». Это прекрасное время для того, чтобы присоединиться к бережному отношению к стране и ее природе, как это уже сделали миллионы казахстанцев.