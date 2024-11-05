В Актау 60 застройщиков незаконно привлекали средства дольщиков

За последние два года по актам прокуратуры Мангистауской области к ответственности привлечены 60 застройщиков, незаконно привлекших денежные средства дольщиков. С них взыскали штраф в размере 46 миллионов тенге. Об этом сообщили в надзорном органе региона.

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В прокуратуре Мангистау рассказали, как избежать рисков при приобретении квартир в новостройках, а также о том, кому в данный момент выданы разрешения на привлечение средств дольщиков.

Порядок приобретения квартир в строящихся жилых комплексах регламентируется Законом «О долевом участии в жилищном строительстве» (далее - Закон), предусматривающим заключение договоров о долевом участии в жилищном строительстве. Однако некоторые строительные компании продают недвижимость, заключая сделки в обход требований Закона. Следует отметить, что за такие действия предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса РК об административных правонарушениях, - пояснили в прокуратуре области.

Как отметили в прокуратуре, за последние два года по указанной статье привлекли 60 застройщиков и взыскали с них штраф в размере более чем 46 миллионов тенге.

На сегодняшний же день в Актау разрешения на привлечение средств дольщиков выданы по пяти строящимся жилым комплексам:

- «Manhattan» – 41 микрорайон, участок №1/1;

- «Достық» – 20 микрорайон, 21 дом;

- «Премьер» – 14 микрорайон, 84 дом;

- «Adal Town» – 29 микрорайон, 171 дом;

- «Aktau Riviera» – район Теплого пляжа, 120 здание.

В надзорном органе рассказали, на что необходимо обращать внимание при выборе квартир в новостройках. Так, в строительной компании должны быть:

- решение о предоставлении соответствующего права на землю, полученное от местных исполнительных органов;

- технические условия на подключение к источникам инженерного обеспечения и коммунальных услуг;

- разрешение на привлечение денежных средств дольщиков (получение гарантии единого оператора жилищного строительства, участие в проекте банка второго уровня и привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания).

Важно также иметь архитектурно-планировочное задание и эскиз, согласованный с главным архитектором местного исполнительного органа, положительное заключение экспертизы рабочего проекта и уведомление о начале строительно-монтажных работ. В случае, если данные документы не представлены, объект строительства считается незаконным, то есть не оформленным разрешительными документами, - добавили в прокуратуре региона.

Если вы столкнулись с недобросовестным застройщиком, просим обратиться по телефонам: 46-21-62 или 8 702 120 4230.

Напомним, в мае этого года обнародовали список незаконных застройщиков.