18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.91
532.62
5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.11.2024, 12:01

В Актау 60 застройщиков незаконно привлекали средства дольщиков

Общество 0 2 099 Александр Рыжих

За последние два года по актам прокуратуры Мангистауской области к ответственности привлечены 60 застройщиков, незаконно привлекших денежные средства дольщиков. С них взыскали штраф в размере 46 миллионов тенге. Об этом сообщили в надзорном органе региона.

Фото с сайта Fregat.site
Фото с сайта Fregat.site

В прокуратуре Мангистау рассказали, как избежать рисков при приобретении квартир в новостройках, а также о том, кому в данный момент выданы разрешения на привлечение средств дольщиков.

Порядок приобретения квартир в строящихся жилых комплексах регламентируется Законом «О долевом участии в жилищном строительстве» (далее - Закон), предусматривающим заключение договоров о долевом участии в жилищном строительстве. Однако некоторые строительные компании продают недвижимость, заключая сделки в обход требований Закона. Следует отметить, что за такие действия предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса РК об административных правонарушениях, - пояснили в прокуратуре области.

Как отметили в прокуратуре, за последние два года по указанной статье привлекли 60 застройщиков и взыскали с них штраф в размере более чем 46 миллионов тенге.

На сегодняшний же день в Актау разрешения на привлечение средств дольщиков выданы по пяти строящимся жилым комплексам:

- «Manhattan» – 41 микрорайон, участок №1/1;
- «Достық» – 20 микрорайон, 21 дом;
- «Премьер» – 14 микрорайон, 84 дом;
- «Adal Town» – 29 микрорайон, 171 дом;
- «Aktau Riviera» – район Теплого пляжа, 120 здание.

В надзорном органе рассказали, на что необходимо обращать внимание при выборе квартир в новостройках. Так, в строительной компании должны быть:

- решение о предоставлении соответствующего права на землю, полученное от местных исполнительных органов;
- технические условия на подключение к источникам инженерного обеспечения и коммунальных услуг;
- разрешение на привлечение денежных средств дольщиков (получение гарантии единого оператора жилищного строительства, участие в проекте банка второго уровня и привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания).

Важно также иметь архитектурно-планировочное задание и эскиз, согласованный с главным архитектором местного исполнительного органа, положительное заключение экспертизы рабочего проекта и уведомление о начале строительно-монтажных работ. В случае, если данные документы не представлены, объект строительства считается незаконным, то есть не оформленным разрешительными документами, - добавили в прокуратуре региона.

Если вы столкнулись с недобросовестным застройщиком, просим обратиться по телефонам: 46-21-62 или 8 702 120 4230.

Напомним, в мае этого года обнародовали список незаконных застройщиков. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...