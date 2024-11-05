Жители Актау: За черную жижу из крана заплатим по тарифу горячей воды?

Актаусцы присылают в редакцию lada.kz видео с черной водой, льющейся из горячего крана. Ранее на предприятии ТОО «МАЭК» говорили, что сливать ее не имеет смысла и она очистится самостоятельно в течение двух недель после подачи отопления. Однако прошло уже 3 недели, а ситуация не меняется.

фото прислано жителями

Жители Актау в ужасе от качества коммунальных услуг: десятки прорывов труб, отсутствие отопления, регулярные отключения электричества и питьевой воды. А там, где в домах появилось отопление, из горячего крана льется «нефть».

«Всю весну и лето слушали их отчеты о том, как они стараются подготовиться к этому сезону. Смотрели на пустые разрытые ямы по всему городу. Надеялись. Дали отопление, еле теплое, но уже было счастье. Да, не 15 числа... на неделю позже, но сам факт в этой обстановке, когда вообще непонятно, будет ли что-нибудь, уже были рады. С водой сказали подождать... недели две не пользоваться. Послушались. Однако проблема в том, что она становится с каждым днем все чернее. Даже поначалу чище была», - высказали недовольство жители 11 микрорайона.

В качестве доказательства актаусцы предоставили видео.

«Она не только черная, но и холодная. Мне не понятно, одно дело - так было бы у всех, но нет. Где-то вполне приличная горячая идет. Действительно ли дело в загрязнении из-за простоя труб?», - задаются вопросом люди.

Ранее на предприятии ТОО «МАЭК» сообщали, что некоторое время после подключения отопления вода из крана может идти грязной. Однако, объяснили в пресс-службе организации, обещанная двухнедельная очистка сработала бы, если б не регулярные перебои с подачей и прорывы сетей.

«Очистка сетевой воды за 2 недели происходит, если в системе нет серьёзных динамических возмущений. К сожалению, в сетях теплоснабжения города Актау отключения/включения больших участков продолжаются до сегодняшнего дня. Каждое такое переключение приводит к дополнительному загрязнению сетевой воды. Соответственно, её полная очистка произойдёт только после завершения всех ремонтных работ в теплосети», - объяснили на предприятии.

Таким образом, объяснили в ТОО «МАЭК» пока ситуация с отоплением в областном центре не наладится полностью, ждать чистой горячей воды жителям не стоит.