В Мангистау сменился руководитель управления цифровых технологий

фото с сайта акимата Мангистауской области

По информации официального сайта администрации региона, Кудайберген Алмагаибетов окончил КазНУ им. Аль-Фараби по специальности «Информатика» и Каспийский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности «Экономика и бизнес». Кроме того, он прошел дополнительные курсы в Учебном центре информационной безопасности Аппарата Премьер-Министра РК.

Свой трудовой путь начал в 2003 году в сфере ремонта и обслуживания компьютеров. Позже работал программистом в университетской лаборатории и участвовал в проектах по разработке электронных учебников для школ, затем системным техником в сервисном центре Алматы и осуществлял техническую поддержку пользователей акимата города.

В 2009-2011 годах работал системным техником, системным инженером и начальником технического отдела в ГКП «ИВЦ» акимата Мангистауской области. За этот период он реализовал ряд проектов по внедрению систем электронного документооборота и организации занятий по обучению сотрудников.

В 2011-2016 годах в отделе информационных технологий аппарата акима Мангистауской области занимал должности главного специалиста, главного инспектора, а затем заведующего отделом. На этой должности он руководил проектами по автоматизации функций госорганов и внедрению компонентов «Электронного правительства».

С 2016 года занимал должность директора Мангистауского областного центра информационных технологий. На этой должности он реализовал ряд важных проектов, направленных на улучшение работы центра и повышение уровня цифровизации региона.

Нового главу управления представил коллективу руководитель аппарата акима Мангистауской области Малик Абдикадыров.