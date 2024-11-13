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13.11.2024, 12:55

Нарушений в обращении с пациентами Центра психического здоровья Актау не выявлено

Общество 0 1 242 Лиана Рязанцева

Фактов жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения по отношению к пациентам Центра психического здоровья в Актау не выявлено. Об этом сообщил представитель Уполномоченного по правам человека по Мангистауской области Асылан Кужиев.

Фото Асылана Кужиева
Фото Асылана Кужиева

Асылан Кужиев сообщил редакции Lada.kz, что посетил Центр психического здоровья в Актау и пообщался с его пациентами.

Представитель омбудсмена отметил, что в ходе встречи выслушал жалобы пациентов, касающиеся недостаточного ассортимента в питании и порядка работы Центра.

В ходе посещения Центра обстоятельств, свидетельствующих о нарушениях основных прав и свобод человека не установлено. Фактов жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения по отношению к пациентам не выявлено. По результатам рассмотрения жалобы в компетентные органы будут направлены соответствующие рекомендации, - заявил Асылан Кужиев.

Асылан Кужиев также отметил, что пациентам разъяснены возможные пути решения ситуации и нормы законодательства, регулирующие административно-хозяйственную деятельность Центра.   

На сегодняшний день заинтересованными и уполномоченными органами исполнительной власти Мангистауской области в соответствии с их компетенцией принимаются необходимые меры. О результатах рассмотрения жалобы пациентов Представительством будет сообщено в установленном порядке, - заключил представитель Уполномоченного по правам человека по Мангистауской области.

Напомним, вчера, 13 ноября, в социальной сети появилось обращение пациентов наркологического отделения Центра психического здоровья, в котором они заявили о начале голодовки из-за плохих условий в медицинском учреждении. Директор  областного центра психического здоровья Мади Токанов заявил, что в учреждении имеется все необходимое для лечения пациентов: питание по специально разработанному меню, кровати и условия — все это соответствует стандартам и находится в хорошем состоянии.

Напомним, в 2022 году пациенты Центра психического здоровья, получающие лечение от алкогольной и наркотической зависимости, заявили об унижениях, физическом и психологическом давлении со стороны медицинского персонала. В медучреждении факт насилия отрицали. 

В 2023 году пациенты Центра психического здоровья заявляли об издевательствах в медучреждении и нарушении их прав. В знак протеста они объявили голодовку и зашили рты.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Другого ответа и не ожидал, когда у нас психически больных за людей считали.
13.11.2024, 09:03
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