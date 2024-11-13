Нарушений в обращении с пациентами Центра психического здоровья Актау не выявлено

Фактов жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения по отношению к пациентам Центра психического здоровья в Актау не выявлено. Об этом сообщил представитель Уполномоченного по правам человека по Мангистауской области Асылан Кужиев.

Фото Асылана Кужиева

Асылан Кужиев сообщил редакции Lada.kz, что посетил Центр психического здоровья в Актау и пообщался с его пациентами.

Представитель омбудсмена отметил, что в ходе встречи выслушал жалобы пациентов, касающиеся недостаточного ассортимента в питании и порядка работы Центра.

В ходе посещения Центра обстоятельств, свидетельствующих о нарушениях основных прав и свобод человека не установлено. Фактов жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения по отношению к пациентам не выявлено. По результатам рассмотрения жалобы в компетентные органы будут направлены соответствующие рекомендации, - заявил Асылан Кужиев.

Асылан Кужиев также отметил, что пациентам разъяснены возможные пути решения ситуации и нормы законодательства, регулирующие административно-хозяйственную деятельность Центра.

На сегодняшний день заинтересованными и уполномоченными органами исполнительной власти Мангистауской области в соответствии с их компетенцией принимаются необходимые меры. О результатах рассмотрения жалобы пациентов Представительством будет сообщено в установленном порядке, - заключил представитель Уполномоченного по правам человека по Мангистауской области.

Напомним, вчера, 13 ноября, в социальной сети появилось обращение пациентов наркологического отделения Центра психического здоровья, в котором они заявили о начале голодовки из-за плохих условий в медицинском учреждении. Директор областного центра психического здоровья Мади Токанов заявил, что в учреждении имеется все необходимое для лечения пациентов: питание по специально разработанному меню, кровати и условия — все это соответствует стандартам и находится в хорошем состоянии.

Напомним, в 2022 году пациенты Центра психического здоровья, получающие лечение от алкогольной и наркотической зависимости, заявили об унижениях, физическом и психологическом давлении со стороны медицинского персонала. В медучреждении факт насилия отрицали.

В 2023 году пациенты Центра психического здоровья заявляли об издевательствах в медучреждении и нарушении их прав. В знак протеста они объявили голодовку и зашили рты.