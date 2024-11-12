Пациенты Центра психического здоровья в Актау объявили голодовку

В социальной сети появилось обращение пациентов наркологического отделения Центра психического здоровья, в котором они заявили о начале голодовки из-за плохих условий в медицинском учреждении. Журналисту Lada.kz удалось связаться с директором областного центра психического здоровья Мади Токановым, который рассказал о ситуации.

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В видеообращении пациенты наркологического принудительного отделения Центра психического здоровья заявили, что уже пятый день находятся на голодовке из-за плохих условий в медицинском учреждении. О каких именно условиях идет речь, пациенты не уточняют в своем обращении. Однако они требуют обратить внимание областного акимата, Президента Казахстана и уполномоченных по правам человека на сложившуюся ситуацию.

Журналисту Lada.kz удалось связаться с директором областного центра психического здоровья Мади Токановым, который рассказал о требованиях, выдвинутых пациентами.

В учреждении на принудительном лечении находятся 33 пациента, зависимые от алкоголя и наркотиков. Они требуют более разнообразного питания, включая больше мяса, рыбы и различных деликатесов. Также их не устраивают кровати и пижамы, требуют замены. Большинство пациентов вели асоциальный образ жизни, не работали, и привыкли к повышенному вниманию здесь. Теперь они требуют еще большего внимания, отказались от больничной еды и едят только то, что им приносят родственники. Вчера нас проверил уполномоченный по правам человека, которому мы показали и больничное меню, и условия в палатах. В нашем учреждении имеется все необходимое для лечения пациентов: питание по специально разработанному меню, кровати и условия — все это соответствует стандартам и находится в хорошем состоянии. Сегодня к нам придет проверка из прокуратуры, и я готов все показать и рассказать, - рассказал Мади Токанов.

Напомним, в 2022 году пациенты Центра психического здоровья, получающие лечение от алкогольной и наркотической зависимости, заявили об унижениях, физическом и психологическом давлении со стороны медицинского персонала. В медучреждении факт насилия отрицали.

В 2023 году пациенты Центра психического здоровья заявляли об издевательствах в медучреждении и нарушении их прав. В знак протеста они объявили голодовку и зашили рты.