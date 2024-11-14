В пяти микрорайонах Актау частично отключили электроэнергию

Аварийное отключение электроэнергии произошло в 16, 26, 27, 28 и 29 микрорайонах. В ГКП «АУЭС» прокомментировали ситуацию.

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Сегодня, 14 ноября, частично без электроэнергии остались пять микрорайонов. Вследствие аварии прекратили подачу электроэнергии в 16, 26, 27, 28 и 29 микрорайонах.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что аварийная бригада взяла в работу.

Также в ГКП «КЖСА» сообщили, что в связи с аварийным порывом отключена питьевая во 2 микрорайоне.