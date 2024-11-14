В пяти микрорайонах Актау частично отключили электроэнергию

Аварийное отключение электроэнергии произошло в 16, 26, 27, 28 и 29 микрорайонах. В ГКП «АУЭС» прокомментировали ситуацию.
Сегодня, 14 ноября, частично без электроэнергии остались пять микрорайонов. Вследствие аварии прекратили подачу электроэнергии в 16, 26, 27, 28 и 29 микрорайонах.
В ГКП «АУЭС» сообщили, что аварийная бригада взяла в работу.
Также в ГКП «КЖСА» сообщили, что в связи с аварийным порывом отключена питьевая во 2 микрорайоне.
Под ограничением 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32 дома. На тепловых сетях по 2 микрорайону тоже есть ограничения, ведутся ремонтные работы. Ориентировочно до 20 часов, - сообщает пресс-служба ГКП «КЖСА».
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