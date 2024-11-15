В «Казмунайгаз» ответили на требования бастующих в Жанаозене работников

В АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) ответили на требования работников АО «Озенмунайгаз» (ОМГ), бастующих уже четвертый день.

Иллюстративное фото с официального сайта АО НК «Казмунайгаз»

Одним из важнейших требований бастующих работников ОМГ было трудоустройство детей бывших сотрудников организации. В национальной компании объяснили, что приём детей пенсионеров напрямую в штат нарушает действующий алгоритм трудоустройства, утверждённый в 2020 году.

Согласно алгоритму, дети пенсионеров ОМГ трудоустраиваются наравне с безработными гражданами в соотношении 50/50. Выполнение данного требования не представляется возможным, так как нарушит права других безработных в Жанаозене, ожидающих своей очереди на трудоустройство, - пояснили в компании.

Увеличение выплаты при раннем уходе на пенсию до 300 МРП, как одно из требований бастующих, невозможно, так как в компании уже созданы хорошие условия, где размер социальной поддержки на одного работника — один из самых высоких.

В ОМГ действует специальная предпенсионная программа, которая позволяет работникам выходить на пенсию преждевременно. Условия предпенсионной программы привязаны к МРП, стажу и возрасту работника, при этом есть возможность трудоустройства члена семьи. Размер выплаты рассчитывается, исходя из МРП, в зависимости от стажа работника и количества месяцев, оставшихся до пенсии. При этом, максимальный размер 125 МРП установлен для работников со стажем свыше 40 лет. К примеру, работник, отработавший в ОМГ больше 40 лет, на сегодня при раннем выходе на пенсию в 60 лет получает 16,6 миллиона тенге. Требование работников заключается в увеличении МРП со 125 до 300 МРП, что повысит размер выплаты более чем в два раза, - рассказали в КМГ.

Строительство базы по ремонту спецтехники управления обслуживания скважин ОМГ на 1000 мест в национальной компании также посчитали нецелесообразным.

ОМГ ежегодно обновляет спецтехнику, и сейчас обновлено 65 процентов парка, включая технику управления буровых работ. С 2022 по 2024 год на это потратили более 22 миллиардов тенге, а до 2029 года планируется выделить еще более 53 миллиардов тенге. Благодаря обновлению техники меньше нужно ремонтов, и подобное обновление спецтехники идет во всех компаниях группы КМГ, - разъяснили в акционерном обществе.

В компании подчеркнули, что в данный момент проводятся согласования внутри ОМГ на предмет перехода на новую систему оплаты труда.

Профсоюз предлагает вернуть пункт 5.19 коллективного договора ОМГ от 2013 года, когда индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные взносы оплачивались за счет работодателя. С 2017 года выплаты сотрудникам производятся после удержания налогов, что соответствует законодательству РК.С июля 2024 года в "Озенмунайгазе" начаты работы по переходу на новую систему оплаты труда, - говорится в ответе КМГ.

Бастующие также требовали повысить категории машинистов и операторов подземного и капитального ремонта скважин до 6-7 разрядов. Разряды же, по информации КМГ, устанавливаются по Единому тарифно-квалификационному справочнику, утвержденному приказом Министерства труда РК от 2018 года. Сейчас машинистам и операторам подземного ремонта скважин на сложных участках оплата производится по 6 разряду, что обеспечивает справедливую оплату за такую работу.

В ответе «Казмунайгаз» также говорится о включении в коллективный договор доплаты 30 процентов к заработной плате.

Согласно законодательству страны и Правилам оплаты труда ОМГ 2023 года, доплата до 30% производится за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания или выполнение дополнительных функций. Также зарплата работников ОМГ ежегодно индексируется и превышает среднюю зарплату, чем в других нефтедобывающих предприятиях региона, - заключили в КМГ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Жанаозене на митинг вышли рабочие компании «Управление буровых работ», которая оказывает услуги АО «Озенмунайгаз». Нефтяники требуют решить вопрос с безработицей в городе, и в знак протеста остановили производство.