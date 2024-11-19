Еще одно месторождение закрыли на Каспии

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «КМГ-Устюрт», искавшее нефть на участке Мёртвый Култук, расположенном на северо-восточном побережье казахстанской части Каспийского моря, решением суда признали банкротом. Об этом сообщает Ratel.kz .

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Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области ТОО «КМГ-Устюрт», занимавшееся поисками нефти на участке Мёртвый Култук, признано банкротом, и 7 ноября этого года принудительно ликвидировано согласно приказу отдела Актау по регистрации и земельному кадастру.

В свою очередь, национальная компания «КазМунайГаз», бывший учредитель товарищества, уведомила Казахстанскую фондовую биржу KASE о том, что с 13 ноября 2024 года компания перестала обладать ТОО «КМГ-Устюрт».

Последний раз налоговые отчисления, согласно сервису Аdata.kz, ТОО «КМГ-Устюрт» сделало в 2022 году в размере 4 241 тенге. При этом госорганами был наложен арест на расчетные счета предприятия, а также запрет на совершение нотариальных действий. Все из-за того, что у компании имелся долг в размере 42 миллионов тенге по исполнительным производствам и задолженности в размере 7 миллионов тенге по налоговым и таможенным платежам. Совокупность этих данных привела в итоге к банкротству нефтеразведочного проекта «КазМунайГаза».