Ночные пожарно-тактические учения пройдут в Мангистауской областной больнице

В 20:00 часов начнутся пожарно-тактические учения в Мангистауской областной больнице в 26 микрорайоне. Об этом сообщили в группе по связи общественностью Службы пожаротушения города.

Иллюстративное фото из архива lada.kz

Ночные пожарно-тактические учения пройдут сегодня, 19 ноября, в Мангистауской областной больнице в 26 микрорайоне. Учения начнутся в 20:00 часов.

Служба пожаротушения просит жителей и гостей города быть спокойными и осторожными на дорогах.

Напомним, в Актау с 21 по 22 ноября пройдут республиканские командно-штабные учения «Қыс-2024». Во время проводимых мероприятий будут включаться электросирены.