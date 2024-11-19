КМГ: Призываем сотрудников «Управления буровых работ» выйти на работу

Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) сделал заявление касательно ситуации в компании «Озенмунайгаз» (ОМГ). Из 1700 человек, вышедших на несанкционированную акцию протеста в первые дни, бастовать остался 281 рабочий. Об этом сообщает АО НК «КазМунайГаз».

Иллюстративное фото из архива lada.kz

В КМГ рассказали о текущей акции протеста работников управления буровых работ производственно-структурного подразделения компании «Озенмунайгаз». Как оказалось, в первые дни на несанкционированной акции участвовали 1 700 человек. Но после разъяснительных бесед большинство работников вернулись на рабочие места.

К этому времени отказывается выходить на смену 281 рабочий, выдвигая требования, основанные на недостоверных сведениях, - отметили в нацкомпании.

В компании рассказали, что с 2021 года и по октябрь этого года на работу в «Озенмунайгаз» принято 1978 человек, из них 199 человек в «Управление буровых работ». В целом, как отмечают в КМГ, в компании созданы хорошие условия, где размер социальной поддержки на одного работника - один из самых высоких в регионе.

Помимо этого, действующий Коллективный договор «Озенмунайгаз» заключен 25 апреля этого года между ОМГ и тремя Профсоюзами. В 2024 году размер социальной поддержки был увеличен на сумму порядка девяти миллиардов тенге. Заработная плата работников ОМГ также ежегодно индексируется: в 2022 году зарплаты работников увеличены на 30 процентов, в 2023 году на 9,5 процента, в этом году - на восемь процентов.

Коллективным договором предусмотрено более 40 видов социальной поддержки: премии к государственным, национальным и профессиональным праздникам, льготный заем на приобретение и расширение жилья, медицинское обслуживание, выделяется 2 500 путевок в санатории, ежегодно около 4 500 детей работников ОМГ направляются в детско-оздоровительные лагеря, предусмотрены ежемесячные выплаты в детские сады, средства на обучение в высших учебных заведениях, в зависимости от успеваемости детей работников. Также предусмотрены льготы при заключении брака и другое, - пояснили в КМГ.

В компании подчеркнули, что на сегодня «Озенмунайгаз» идет с отставанием плана добычи. Невыполнение плановых показателей может сказаться на финансовом положении компании.

В этой связи призываем работников «Управления буровых работ» выйти на работу. Также напоминаем о необходимости соблюдения законов страны, - добавили в КМГ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Жанаозене на митинг вышли рабочие компании «Управление буровых работ», которая оказывает услуги АО «Озенмунайгаз». Нефтяники требуют решить вопрос с безработицей в городе и в знак протеста остановили производство.

Позже в «Казмунайгаз» ответили на требования бастующих в Жанаозене работников.