Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 21 ноября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz информацию о планируемых отключениях электроэнергии и воды, а также о микрорайонах, где в связи с авариями на сетях отсутствует отопление.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 21 ноября, планируется отключение электроэнергии в 3А и 15 микрорайонах.

С 9:30 до 13:00 отключение электроэнергии в 3А микрорайоне, под ограничением дома №№ 9, 10, 11, 12, 14, 18.

С 13:30 до 17:30 электроэнергию отключат в 15 микрорайоне, под ограничением дома №№ 18, 19, 21.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 21 ноября, с их стороны ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

- 4 микрорайон, отключат техническую воду в доме № 57;

- 14 микрорайон, отключат техническую воду в домах №№ 59, 59А;

- 22 микрорайон, отключат питьевую и техническую воду в доме № 10Б.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 3, 6, 14, 16 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в следующих микрорайонах: 2, 4, 13, 14, 15.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 3 микрорайон, дом № 80;

- 6 микрорайон, дом № 24;

- 15 микрорайон, дом № 28;

- 32 микрорайон, дом № 12.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.