Житель Актау в суде отстоял право не платить пеню за электричество

Снятием всех долгов закончилось судебное разбирательство по взысканию задолженности перед ТОО «Alliance EnergoSnab - Актау» (нынешнее название ТОО «NurBarys - Energy», прим. автора). Житель Мангистау Серик Ахметов принципиально на протяжении нескольких лет отказывался оплачивать пеню, начисленную на не вовремя оплаченные долги.
Эта история началась еще несколько лет назад. По словам Серика Ахметова, долг перед прошлым поставщиком услуг, компанией ТОО «Alliance EnergoSnab - Актау», у него образовался случайно. Из-за неразберихи в компании они некоторое время не предоставляли квитанции, а сообщили о задолженности лишь спустя полгода после заключения договора с новой фирмой.
«Начислили долг в сумме 61 тысячи тенге, из них 17 тысяч составляла пеня. Меня это не устроило. Потом пеня выросла еще на 2 тысячи тенге, я основной долг оплатил. Остальное отказался. Однако они звонили, угрожали судом, это общеизвестный факт, я не один такой. В итоге обратился к вам в редакцию и вы помогли мне убедиться в своей правоте», - рассказал Серик Ахметов.
Действительно, по жалобе жителя редакция связалась с партнером адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» адвокатом Айбеком Суюндуковым, который объяснил, почему начисление пени за коммунальные платежи является незаконным. С этими знаниями Серик Ахметов и пошел в суд. Правда, первое заседание мужчина проиграл.
«Они, как и обещали, подали в суд. Первое заседание проходило без моего участия, потому что я даже не был предупрежден. Конечно же, решение приняли в пользу компании. Я оспорил решение и на второе слушание уже пришел подготовленный. Высказал им все, что о них думаю. Показал публикацию с комментариями адвоката. В общем, в день оглашения приговора они отозвали свой иск и полностью списали задолженность. Я настаивал на том, чтобы они автоматом также сделали со всеми жителями региона, но согласия не получил, поэтому решил предупредить граждан о том, что не бойтесь обращаться в суд и отстаивать свои права», - сказал Серик Ахметов.
Напомним, впервые мужчина обратился к нам в феврале этого года, сообщив, что уже несколько лет его мучают звонками представители обслуживающей компании. Юрист Айбек Суюндуков ответил Серику Ахметову на главный вопрос - обязан ли он платить пеню по квитанции за электроэнергию.
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