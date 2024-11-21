18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.87
520.65
4.91
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
21.11.2024, 10:55

Житель Актау в суде отстоял право не платить пеню за электричество

Общество 0 4 567 Наталья Вронская

Снятием всех долгов закончилось судебное разбирательство по взысканию задолженности перед ТОО «Alliance EnergoSnab - Актау» (нынешнее название ТОО «NurBarys - Energy», прим. автора).  Житель Мангистау Серик Ахметов принципиально на протяжении нескольких лет отказывался оплачивать пеню, начисленную на не вовремя оплаченные долги.

 

фото с сайта eco-kotly.ru
фото с сайта eco-kotly.ru

Эта история началась еще несколько лет назад. По словам Серика Ахметова, долг перед прошлым поставщиком услуг, компанией ТОО «Alliance EnergoSnab - Актау», у него образовался случайно. Из-за неразберихи в компании они некоторое время не предоставляли квитанции, а сообщили о задолженности лишь спустя полгода после заключения договора с новой фирмой.

«Начислили долг в сумме 61 тысячи тенге, из них 17 тысяч составляла пеня. Меня это не устроило. Потом пеня выросла еще на 2 тысячи тенге, я основной долг оплатил. Остальное отказался. Однако они звонили, угрожали судом, это общеизвестный факт, я не один такой. В итоге обратился к вам в редакцию и вы помогли мне убедиться в своей правоте», - рассказал Серик Ахметов.

Действительно, по жалобе жителя редакция связалась с партнером адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» адвокатом Айбеком Суюндуковым, который объяснил, почему начисление пени за коммунальные платежи является незаконным. С этими знаниями Серик Ахметов и пошел в суд. Правда, первое заседание мужчина проиграл.

«Они, как и обещали, подали в суд. Первое заседание проходило без моего участия, потому что я даже не был предупрежден. Конечно же, решение приняли в пользу компании. Я оспорил решение и на второе слушание уже пришел подготовленный. Высказал им все, что о них думаю. Показал публикацию с комментариями адвоката. В общем, в день оглашения приговора они отозвали свой иск и полностью списали задолженность. Я настаивал на том, чтобы они автоматом также сделали со всеми жителями региона, но согласия не получил, поэтому решил предупредить граждан о том, что не бойтесь обращаться в суд и отстаивать свои права», - сказал Серик Ахметов.

Напомним, впервые мужчина обратился к нам в феврале этого года, сообщив, что уже несколько лет его мучают звонками представители обслуживающей компании. Юрист Айбек Суюндуков ответил Серику Ахметову на главный вопрос - обязан ли он платить пеню по квитанции за электроэнергию.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

4 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Да, на ОДН они конечно много накручивают, согласен.
21.11.2024, 09:19
bekenova
bekenova
а многие, как я , берегут нервы и просто оплатили. Серик, вы молодец!
21.11.2024, 06:49
bekenova
bekenova
а многие, как я , берегут нервы и просто оплатили. Серик, вы молодец!
21.11.2024, 06:49
Галина63
Галина63
Серик! Вы молодец!!! Спасибо юристу и спасибо редакции за оказанную помощь и поддержку. Этот Альянс наглая организация. Залезали в мой карман нагло добавляя по 70 киловатт сверх счетчика на ОДН, при том, что у меня всего 200 киловатт за целый месяц выходило. При том, что ни одной лампочки никогда не горело над нашей квартирой (не было патрона даже). Пусть хоть Вы их поставили на место.
21.11.2024, 06:29
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...