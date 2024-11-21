Житель Актау в суде отстоял право не платить пеню за электричество

Снятием всех долгов закончилось судебное разбирательство по взысканию задолженности перед ТОО «Alliance EnergoSnab - Актау» (нынешнее название ТОО «NurBarys - Energy», прим. автора). Житель Мангистау Серик Ахметов принципиально на протяжении нескольких лет отказывался оплачивать пеню, начисленную на не вовремя оплаченные долги.

фото с сайта eco-kotly.ru

Эта история началась еще несколько лет назад. По словам Серика Ахметова, долг перед прошлым поставщиком услуг, компанией ТОО «Alliance EnergoSnab - Актау», у него образовался случайно. Из-за неразберихи в компании они некоторое время не предоставляли квитанции, а сообщили о задолженности лишь спустя полгода после заключения договора с новой фирмой.

«Начислили долг в сумме 61 тысячи тенге, из них 17 тысяч составляла пеня. Меня это не устроило. Потом пеня выросла еще на 2 тысячи тенге, я основной долг оплатил. Остальное отказался. Однако они звонили, угрожали судом, это общеизвестный факт, я не один такой. В итоге обратился к вам в редакцию и вы помогли мне убедиться в своей правоте», - рассказал Серик Ахметов.

Действительно, по жалобе жителя редакция связалась с партнером адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» адвокатом Айбеком Суюндуковым, который объяснил, почему начисление пени за коммунальные платежи является незаконным. С этими знаниями Серик Ахметов и пошел в суд. Правда, первое заседание мужчина проиграл.

«Они, как и обещали, подали в суд. Первое заседание проходило без моего участия, потому что я даже не был предупрежден. Конечно же, решение приняли в пользу компании. Я оспорил решение и на второе слушание уже пришел подготовленный. Высказал им все, что о них думаю. Показал публикацию с комментариями адвоката. В общем, в день оглашения приговора они отозвали свой иск и полностью списали задолженность. Я настаивал на том, чтобы они автоматом также сделали со всеми жителями региона, но согласия не получил, поэтому решил предупредить граждан о том, что не бойтесь обращаться в суд и отстаивать свои права», - сказал Серик Ахметов.

Напомним, впервые мужчина обратился к нам в феврале этого года, сообщив, что уже несколько лет его мучают звонками представители обслуживающей компании. Юрист Айбек Суюндуков ответил Серику Ахметову на главный вопрос - обязан ли он платить пеню по квитанции за электроэнергию.