Онкологический центр в Актау проведет День открытых дверей

В субботу, 23 ноября, с 09 до 13 часов в областном онкологическом диспансере состоится День открытых дверей, сообщает медицинская организация.

стоп кадр из видео

Жителям Актау предлагают пройти профилактический осмотр для раннего выявления рака легких, простаты и поджелудочной железы.

В этот день всех желающих будут бесплатно консультировать ведущие специалисты онкоинститута.

В рамках приема предусмотрено:

консультация онколога

низкодозная КТ легких

УЗИ органов малого таза, предстательной железы

при наличии показаний

"Осмотр бесплатный, прописка значения не имеет. С собой необходимо взять удостоверение личности. Ждем граждан в субботу, 23 ноября, с 09:00 до 13:00 по адресу 1А микрорайон, здание 3, областной онкологический диспансер", - говорится в сообщении.

Номера для справок:

Регистратура: 8 708 604 24 91

Call центр: 8 708 604 24 92