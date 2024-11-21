Онкологический центр в Актау проведет День открытых дверей

В субботу, 23 ноября, с 09 до 13 часов в областном онкологическом диспансере состоится День открытых дверей, сообщает медицинская организация.
Жителям Актау предлагают пройти профилактический осмотр для раннего выявления рака легких, простаты и поджелудочной железы.
В этот день всех желающих будут бесплатно консультировать ведущие специалисты онкоинститута.
В рамках приема предусмотрено:
"Осмотр бесплатный, прописка значения не имеет. С собой необходимо взять удостоверение личности. Ждем граждан в субботу, 23 ноября, с 09:00 до 13:00 по адресу 1А микрорайон, здание 3, областной онкологический диспансер", - говорится в сообщении.
Номера для справок:
Регистратура: 8 708 604 24 91
Call центр: 8 708 604 24 92
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