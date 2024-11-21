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21.11.2024, 17:04

Свастикой «украсили» новую детскую площадку в Актау

Общество 0 3 702 Наталья Вронская

Жители 6 микрорайона возмущены поведением неизвестных, испортивших новую детскую площадку между 21 и 22 домами. Игровой зоне нет еще и месяца, а все качели-карусели осквернены недетскими рисунками, сообщает lada.kz.

фото прислано жителями
фото прислано жителями

В редакцию обратилась руководитель местного КСК. Она предоставила снимки испорченной площадки.

Вандалы отметили буквально каждые новые качели в игровой зоне: от безобидных надписей до угрожающей символики
Ненормативная лексика на каждом столбе - обязательный атрибут игровой зоны
Особое расстройство у родителей вызвали элементы фашисткой свастики​​​​​
Причем, встречаются они на детской площадке не единожды
Сегодня о том, что площадке нет и месяца, уже ничего не напоминает
Есть и откровенно пошлые карикатуры. Между тем, данная игровая зона предназначена для детей от 2 лет

«Сердце кровью обливается. Акимат только поменял детям качели. Хорошие сделали, мы так этого ждали. И вот, вам результат. Свастика, голые женщины, какие-то карикатуры. Откровенное вредительство. Куда идти и к кому обращаться ума не приложу. За руку никого не поймали и мне жаль, что среди нас живут такие люди. Надо беречь, преумножать, а не портить и гадить.», - считает руководитель кооператива собственников квартир 6 микрорайона Актау.

 

Ранее мы сообщали о том, что в Казахстане  разработали нормы по ужесточению ответственности за вандализм в рамках нового закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан".

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Здесь явно видеокамеры нужны. Я бы на месте жильцов близлежащих домов скинулась и установила. Нужно поймать этих сволочей, фашистских отродей.
22.11.2024, 04:53
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Вот так вот всегда, пока не коснётся самих, мы молчим. Ранее я неоднократно писал, что после детей в вечернее время на площадку заходят подростки и творят на нём беспредел, после этого мы получаем и рисунки и разбитые качели. Вот вам и все ответы.
22.11.2024, 03:06
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