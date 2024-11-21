Свастикой «украсили» новую детскую площадку в Актау

Жители 6 микрорайона возмущены поведением неизвестных, испортивших новую детскую площадку между 21 и 22 домами. Игровой зоне нет еще и месяца, а все качели-карусели осквернены недетскими рисунками, сообщает lada.kz.
В редакцию обратилась руководитель местного КСК. Она предоставила снимки испорченной площадки.
«Сердце кровью обливается. Акимат только поменял детям качели. Хорошие сделали, мы так этого ждали. И вот, вам результат. Свастика, голые женщины, какие-то карикатуры. Откровенное вредительство. Куда идти и к кому обращаться ума не приложу. За руку никого не поймали и мне жаль, что среди нас живут такие люди. Надо беречь, преумножать, а не портить и гадить.», - считает руководитель кооператива собственников квартир 6 микрорайона Актау.
Ранее мы сообщали о том, что в Казахстане разработали нормы по ужесточению ответственности за вандализм в рамках нового закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан".
Комментарии2 комментарий(ев)