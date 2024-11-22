Что-то неладное: lada.kz ищет спикеров на тему интернет-мошенничества

Редакция lada.kz разрабатывает серию новых подкастов, посвященных теме интернет-мошенничества, и просит наших читателей оказать содействие.
Если вы являетесь квалифицированным психологом и можете объяснить, каким образом неизвестные лица могут вводить в заблуждение граждан, заставлять брать кредиты или участвовать в сомнительных схемах, мы будем рады предоставить вам площадку для обсуждения.
Также редакция lada.kz приглашает работников банковской сферы (можно бывших), которые могли бы ответить на вопрос, почему данные граждан находятся в доступе у неизвестных людей, и почему алгоритм получения кредита не делает более безопасным.
Приглашаем к участию в подкасте и жертв мошенников. Ваш опыт станет очень полезен для граждан.
Конфиденциальность и анонимность при желании спикера - гарантируем.
Все желающие могут обращаться по номеру WhatsApp: +7 747 3093931
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