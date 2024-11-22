Что-то неладное: lada.kz ищет спикеров на тему интернет-мошенничества

коллаж Lada.kz

Если вы являетесь квалифицированным психологом и можете объяснить, каким образом неизвестные лица могут вводить в заблуждение граждан, заставлять брать кредиты или участвовать в сомнительных схемах, мы будем рады предоставить вам площадку для обсуждения.

Также редакция lada.kz приглашает работников банковской сферы (можно бывших), которые могли бы ответить на вопрос, почему данные граждан находятся в доступе у неизвестных людей, и почему алгоритм получения кредита не делает более безопасным.

Приглашаем к участию в подкасте и жертв мошенников. Ваш опыт станет очень полезен для граждан.

Конфиденциальность и анонимность при желании спикера - гарантируем.

Все желающие могут обращаться по номеру WhatsApp: +7 747 3093931