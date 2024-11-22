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22.11.2024, 11:02

Дноуглубительные работы провели в порту Курык

Общество 0 1 984 Александр Рыжих

По сообщению АО «НК «Қазақстан темір жолы», работы по дноуглублению в порту Курык завершились в рекордно короткие сроки. На текущий момент глубина акватории и в подходном канале порта составляет от семи до восьми метров, что позволяет увеличить проходную осадку судов, обрабатываемых в порту и добиться их полной загрузки.

Фото КТЖ
Фото КТЖ

В течение четырёх месяцев генеральный подрядчик ТОО «Jan De Nul Kazakhstan» с помощью земснаряда (судно технического флота, предназначенное для производства дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов – прим. автора) «Vesalius» произвел все необходимые работы. Объем изымаемого грунта составил более 990 000 кубических метров. В данный момент, глубина акватории и в подходном канале порта составляет от семи до восьми метров.

К работам были привлечены четыре судна компании ТОО «Jan De Nul Kazakhstan», буксиры и техника казахстанских подрядчиков, отечественные проектировочные и сюрвейерские компании. Было создано свыше 50 рабочих мест.

 Дноуглубительные работы создали условия для дальнейшего наращивания терминальных мощностей порта. Указанные работы являются частью комплексных мер, принимаемых в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, и позволят обеспечить обслуживание растущих потребностей по транспортировке грузов на данном маршруте, - говорится в сообщении КТЖ.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Из статьи я понял, что нам туда ехать на помощь не надо, они всё сами сделали и денег не просят.
22.11.2024, 09:06
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