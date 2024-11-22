Дефицит газа в Мангистау: заводы КМГ поставляют необходимый объем

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов прокомментировал проблему с поставками сжиженного газа на заправки в Мангистауской области. Об этом сообщает информационное агентство «Казинформ» .

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О ситуации с дефицитом сжиженного газа в Мангистауской области высказался глава КМГ. По его словам, весь производимый заводами нацкомпании сжиженный газ поставляется на внутренний рынок.

Все, что по графику министерством на нас выделяется, распределяется – мы делаем. Производим на сегодняшний день с опережением, все, что мы производим – направляем на внутренний рынок, - пояснил Асхат Хасенов.

Он подчеркнул, что проблема с периодическими очередями на автогазозаправочных станциях в Мангистау — это вопрос распределения поставляемого объема «голубого» топлива.

Напомним, в начале ноября на газовых заправках Актау наблюдался ажиотаж. Перед большинством АГЗС появилась табличка «Газ жоқ». В областном акимате прокомментировали ситуацию.

В середине ноября в социальных сетях водители снова пожаловались на перебои с поставками сжиженного газа в городе.