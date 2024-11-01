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01.11.2024, 16:51

Все о сжиженом газе рассказали в акимате Мангистау

Новости Актау 0 2 652 Наталья Вронская

В Актау в очередной раз наблюдается дефицит топлива на газовых заправках. В областном акимате прокомментировали ситуацию, сообщает lada.kz.

фото из архива Лады
фото из архива Лады

Мангистауская область является одним из крупнейших потребителей сжиженного нефтяного газа.

В регионе насчитывается 462 автогазозаправочных станции (АГЗС) (Актау – 94, Жанаозен – 82, Мунайлы – 116, Мангистау – 60, Тупкараган – 45, Бейнеу – 36, Каракия-29) и 4 газосетевые организации ТОО «АДМ ГАЗ», ТОО «TanaGasCom», ТОО «LPG Trade» и ИП «Черипова Ш. В.».

Ежемесячно в Мангистаускую область поставляется 18 тысяч тонн сжиженного газа. Из них 16 тысяч тонн поступает с НПЗ «КазГПЗ» в Жанаозен и еще 2 тысячи тонн - с Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). Однако, из-за ремонтных работ на АНПЗ в октябре произошел перерыв в поставках, и в регион было доставлено всего 17 тысяч тонн.  Это вызвало временные очереди на некоторых АГЗС региона.

В настоящее время ремонтные работы на АНПЗ завершены. В ноябре  ожидается восстановление поставок необходимого объема.

Помимо этого, приняты меры по увеличению ежедневной отгрузки с газоперерабатывающего завода в Жанаозене ТОО «КазГПЗ»  до 700 тонн. Данная мера позволит стабилизировать ситуацию.

На сегодняшний день на территории области функционируют 104 АГЗС (Актау – 24,  Жанаозен - 17, Мунайлинский район - 24, Мангистауский район - 18, Тупкараганский район  – 6, Бейнеуский район – 5, Каракиянский район - 10).

Акимат области держит ситуацию под  контролем, проводятся мониторинги наличия очередей АГЗС и транспортировки сжиженного нефтяного газа в регион. Приняты меры по стабилизации цен, оптовая цена в областном центре  сохраняется на уровне 59 тенге за 1 литр, а в отдаленных районах - на уровне 64 тенге.

Напомним, ранее жители региона жаловались на очереди на газовых заправках в Актау. 

 

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Комментарии

4 комментарий(ев)
bigmuzzya
bigmuzzya
Трындеть не мешки ворочать- спина не болит. Все помнят время после кипиша, когда цена опустилась до 40 тенге. И на каждой заправке был газ. А сейчас но куда-то волшебным образом делся.
02.11.2024, 09:27
БО
БО
Перебои с газом у нас только по одной причине,это ограничение поставок на внутренний рынок области газа,с одно временной его отгрузкой в другие регионы,или страны...Всё!!!
01.11.2024, 15:57
Businessman
Businessman
Почему не осуществляется проверка этих 462 АГЗС, в каком они состоянии? Ответ очень простой: Потому что владельцами многих заправок являются те, кто должен их проверять. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что построены и функционируют 90% 'этих АГЗС с грубейшими нарушениями и угрожают жизни людей. Но видно это меньше всего волнует акимат и госорганы. Надеются что пронесет...
01.11.2024, 14:36
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Народ, вы замечаете что отмазка всегда одна и та же. Фантазия уже не работает.
01.11.2024, 12:46
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