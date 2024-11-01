Все о сжиженом газе рассказали в акимате Мангистау

В Актау в очередной раз наблюдается дефицит топлива на газовых заправках. В областном акимате прокомментировали ситуацию, сообщает lada.kz.

фото из архива Лады

Мангистауская область является одним из крупнейших потребителей сжиженного нефтяного газа.

В регионе насчитывается 462 автогазозаправочных станции (АГЗС) (Актау – 94, Жанаозен – 82, Мунайлы – 116, Мангистау – 60, Тупкараган – 45, Бейнеу – 36, Каракия-29) и 4 газосетевые организации ТОО «АДМ ГАЗ», ТОО «TanaGasCom», ТОО «LPG Trade» и ИП «Черипова Ш. В.».

Ежемесячно в Мангистаускую область поставляется 18 тысяч тонн сжиженного газа. Из них 16 тысяч тонн поступает с НПЗ «КазГПЗ» в Жанаозен и еще 2 тысячи тонн - с Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). Однако, из-за ремонтных работ на АНПЗ в октябре произошел перерыв в поставках, и в регион было доставлено всего 17 тысяч тонн. Это вызвало временные очереди на некоторых АГЗС региона.

В настоящее время ремонтные работы на АНПЗ завершены. В ноябре ожидается восстановление поставок необходимого объема.

Помимо этого, приняты меры по увеличению ежедневной отгрузки с газоперерабатывающего завода в Жанаозене ТОО «КазГПЗ» до 700 тонн. Данная мера позволит стабилизировать ситуацию.

На сегодняшний день на территории области функционируют 104 АГЗС (Актау – 24, Жанаозен - 17, Мунайлинский район - 24, Мангистауский район - 18, Тупкараганский район – 6, Бейнеуский район – 5, Каракиянский район - 10).

Акимат области держит ситуацию под контролем, проводятся мониторинги наличия очередей АГЗС и транспортировки сжиженного нефтяного газа в регион. Приняты меры по стабилизации цен, оптовая цена в областном центре сохраняется на уровне 59 тенге за 1 литр, а в отдаленных районах - на уровне 64 тенге.

Напомним, ранее жители региона жаловались на очереди на газовых заправках в Актау.