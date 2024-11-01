Туристы уехали - проблема осталась: на газовых заправках Актау снова очереди

Водители в Мангистау порядком устали от регулярной проблемы - отсутствия газа в конце каждого месяца на заправках. Ранее местные власти сообщали о том, что нехватка топлива связана с большим наплывом в регион туристов на личных авто. Якобы именно благодаря им был сильно превышен месячный лимит топлива, которого обычно достаточно мангистауским водителям.

"Какие могут быть туристы в ноябре? Понятное дело, что и летом дело было не в них. Эта история практически каждый месяц повторяется. Во все сезоны. У меня лично есть два варианта - либо это искусственный дефицит с целью подянть свои проблемы перед властью и попросить повысить цены, либо же объемы опять продают в третьи страны нелегально и нашим не хватает. Оба эти вопроса пора уже давно решать не за счет потребителей! Не надо организовывать очереди, злить население. Есть претензии к власти - идите в акимат. Почему у нас всегда должны страдать простые граждане, которые в отличие от многих четко выполняют условия договора. Платят за литры - получают топливо. Без долгов и каких-то обещаний", - высказал свое мнение один из автовладельцев Актау.