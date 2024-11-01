Туристы уехали - проблема осталась: на газовых заправках Актау снова очереди

На газовых заправках Актау наблюдается ажиотаж. Перед большинством АГЗС можно наблюдать табличку "Газ жоқ". На тех немногих заправках, где топливо еще есть, скапливаются километровые очереди из машин. Одну из них запечатлели читатели lada.kz на видео.
Водители в Мангистау порядком устали от регулярной проблемы - отсутствия газа в конце каждого месяца на заправках. Ранее местные власти сообщали о том, что нехватка топлива связана с большим наплывом в регион туристов на личных авто. Якобы именно благодаря им был сильно превышен месячный лимит топлива, которого обычно достаточно мангистауским водителям.
"Какие могут быть туристы в ноябре? Понятное дело, что и летом дело было не в них. Эта история практически каждый месяц повторяется. Во все сезоны. У меня лично есть два варианта - либо это искусственный дефицит с целью подянть свои проблемы перед властью и попросить повысить цены, либо же объемы опять продают в третьи страны нелегально и нашим не хватает. Оба эти вопроса пора уже давно решать не за счет потребителей! Не надо организовывать очереди, злить население. Есть претензии к власти - идите в акимат. Почему у нас всегда должны страдать простые граждане, которые в отличие от многих четко выполняют условия договора. Платят за литры - получают топливо. Без долгов и каких-то обещаний", - высказал свое мнение один из автовладельцев Актау.
Редакция lada.kz ожидает ответ из акимата Мангистауской области.
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