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22.11.2024, 16:41

В Мангистау семь школ работали без лицензии

Общество 0 2 844 Александр Рыжих

В Мангистауской области с 1 сентября образовательную деятельность без лицензии начали семь школ. Об этом сообщили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования нашего региона.

Иллюстративное фото pixabay
Иллюстративное фото pixabay

В Мангистауской области лицензия на начало учебного года отсутствовала у семи школ. 

По этому факту школам составлены административные протоколы, материалы отправили в суд. В течение полутора месяцев все школы получили лицензии, - пояснили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования.

Всего в Казахстане за отсутствие лицензии оштрафовали 58 школ. Нарушения были выявлены комитетом по обеспечению качества в сфере образования и его территориальными департаментами в ходе мониторинга организаций образования. 

 На сегодня 17 из них привели в соответствие требования к образовательной деятельности. В отношении школ, ведущих безлицензионную деятельность, вынесены постановления судов о присуждении штрафа по статье 463 КоАП РК, - говорится в сообщении комитета. 

 

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