В Мангистау семь школ работали без лицензии

В Мангистауской области с 1 сентября образовательную деятельность без лицензии начали семь школ. Об этом сообщили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования нашего региона.
В Мангистауской области лицензия на начало учебного года отсутствовала у семи школ.
По этому факту школам составлены административные протоколы, материалы отправили в суд. В течение полутора месяцев все школы получили лицензии, - пояснили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования.
Всего в Казахстане за отсутствие лицензии оштрафовали 58 школ. Нарушения были выявлены комитетом по обеспечению качества в сфере образования и его территориальными департаментами в ходе мониторинга организаций образования.
На сегодня 17 из них привели в соответствие требования к образовательной деятельности. В отношении школ, ведущих безлицензионную деятельность, вынесены постановления судов о присуждении штрафа по статье 463 КоАП РК, - говорится в сообщении комитета.
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