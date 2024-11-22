В Мангистау семь школ работали без лицензии

В Мангистауской области с 1 сентября образовательную деятельность без лицензии начали семь школ. Об этом сообщили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования нашего региона.

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В Мангистауской области лицензия на начало учебного года отсутствовала у семи школ.

По этому факту школам составлены административные протоколы, материалы отправили в суд. В течение полутора месяцев все школы получили лицензии, - пояснили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования.

Всего в Казахстане за отсутствие лицензии оштрафовали 58 школ. Нарушения были выявлены комитетом по обеспечению качества в сфере образования и его территориальными департаментами в ходе мониторинга организаций образования.