Дети-сироты стали причиной судебных разбирательств в Мангистау

Дело рассмотрено в отношении государственного служащего, недобросовестно исполнившего свои обязанности, касающиеся детей-сирот, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.
По материалам дела, руководитель одного из районных отделов образования области не выполнил требование закона и своевременно не внес в республиканскую базу данных сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.
На судебном заседании госслужащий полностью признал вину, раскаялся в содеянном и просил суд назначить минимальное наказание.
Чиновника признали виновным по пункту 1 части 1 статьи 135 КоАП РК (Нарушение порядка и сроков представления в Республиканский банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей). На него наложили штраф в размере 30 МРП, то есть 110 760 тенге.
Постановление суда на сегодня, 23 ноября, еще не вступило в законную силу.
Комментарии0 комментарий(ев)