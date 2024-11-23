Дети-сироты стали причиной судебных разбирательств в Мангистау

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По материалам дела, руководитель одного из районных отделов образования области не выполнил требование закона и своевременно не внес в республиканскую базу данных сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.

На судебном заседании госслужащий полностью признал вину, раскаялся в содеянном и просил суд назначить минимальное наказание.

Чиновника признали виновным по пункту 1 части 1 статьи 135 КоАП РК (Нарушение порядка и сроков представления в Республиканский банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей). На него наложили штраф в размере 30 МРП, то есть 110 760 тенге.

Постановление суда на сегодня, 23 ноября, еще не вступило в законную силу.