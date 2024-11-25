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25.11.2024, 14:42

Кормят только кашей: житель Актау пожаловался на условия в областной больнице

Общество 0 1 703 Лиана Рязанцева

В социальной сети появилась жалоба от жителя Актау, который выразил недовольство условиями в областной больнице. По его словам, учреждение не может обеспечить пациентов полноценным питанием - на завтрак и ужин подают только кашу.

Фото жителя Актау
Фото жителя Актау

Житель Актау поделился, что в городской больнице наблюдаются проблемы с полноценным питанием для пациентов. По его словам, многие из них остаются не голодными только благодаря родственникам, которые приносят еду из дома.

Также, по словам пациента, в больнице отсутствуют нормальные условия в столовой. Он отметил, что стульев для всех не хватает, а те, что имеются, многие из них сломаны. Такая ситуация вызывает у пациентов дополнительные неудобства и подчеркивает необходимость улучшения условий в медицинском учреждении.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Мангистауской областной многопрофильной больницы.

В медицинском учреждении сообщили, что аутсорсинговое учреждение обеспечивает пациентов больницы ежедневным питанием по утвержденному меню на основании договора.

Меню питания, транспортировка, раздача больным организуются в соответствии с санитарными требованиями. Что касается стульев, то в настоящее время они обновлены, - заявили в пресс-службе больницы.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Мясо едят чиновники от медицины, а кашу больные в стационаре. Все правильно - выживает сильнейший.
25.11.2024, 11:49
Aqtau_2023
Aqtau_2023
На всё у них есть заготовленные ответы, они никогда не виноваты. Если ковырнуть там столько уголовных статей можно найти, что аж захлебнуться можно. Но рука руку моет и продолжаем молчать.
25.11.2024, 11:43
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