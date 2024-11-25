Кормят только кашей: житель Актау пожаловался на условия в областной больнице

В социальной сети появилась жалоба от жителя Актау, который выразил недовольство условиями в областной больнице. По его словам, учреждение не может обеспечить пациентов полноценным питанием - на завтрак и ужин подают только кашу.

Фото жителя Актау

Житель Актау поделился, что в городской больнице наблюдаются проблемы с полноценным питанием для пациентов. По его словам, многие из них остаются не голодными только благодаря родственникам, которые приносят еду из дома.

Также, по словам пациента, в больнице отсутствуют нормальные условия в столовой. Он отметил, что стульев для всех не хватает, а те, что имеются, многие из них сломаны. Такая ситуация вызывает у пациентов дополнительные неудобства и подчеркивает необходимость улучшения условий в медицинском учреждении.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Мангистауской областной многопрофильной больницы.

В медицинском учреждении сообщили, что аутсорсинговое учреждение обеспечивает пациентов больницы ежедневным питанием по утвержденному меню на основании договора.