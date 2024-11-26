На затянувшуюся реконструкцию детских площадок пожаловались жители Актау

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Люди говорят, что были очень рады, когда их двор попал в список счастливчиков, которым заменят площадку. Еще больше обрадовались, когда строительные бригады в начале осени демонтировали старые объекты. Однако, на этом все будто закончилось.

«Мы привыкли к тому, что обычно это происходит в 2-3 дня. Приехали, убрали старую, выложили плитку, поставили новые. Конечно, когда к нам приехали и убрали старую разваливающуюся площадку, мы обрадовались. А потом просто "ни слуху ни духу" почти два месяца. И детям играть негде, и новые не делают. Странно как-то. Зачем?», - рассказывают жители 27 микрорайона.

Несколько месяцев ждали детскую и спортивную площадку и жители 11 микрорайона.

«Нашим качелям между 10 школой и IT-специализированным лицеем было лет 50, наверное. Каково было наше счастье, когда мы увидели, что готовят новое игровое место для детей. Думали, ну, наконец-то! Однако все это как началось, так и очень быстро закончилось - что футбольное поле, что площадь под качели-карусели. Несколько месяцев пустота и тишина. Никого. Только вот три дня назад наконец появилось движение. Буквально два-три дня, и почти сделали. Не понимаю, почему так растягивают эти процессы», - недоумевают люди.

Заведующий сектором Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Айдар Бисенов объяснил ситуацию.

«В этом году у нас очень масштабная замена детских и спортивных площадок в городе, раньше такого не было. Большие объемы: 80 игровых и 50 спортивных. Работают несколько бригад: по демонтажу, подготовке территории и, непосредственно, установке. У всех разный темп, поэтому мы просим жителей Актау проявить понимание, до конца текущего года все работы должны быть завершены».

Напомним, список детских и спортивных игровых площадок местные власти опубликовали в конце августа текущего года. Тогда же и началась массовая работа по их реконструкции и демонтажу.