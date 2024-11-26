На затянувшуюся реконструкцию детских площадок пожаловались жители Актау

Жители областного центра недовольны скоростью ремонта детских площадок. Горожане не понимают, зачем убирают старые игровые зоны за несколько месяцев до строительства новых, сообщает lada.kz.
Люди говорят, что были очень рады, когда их двор попал в список счастливчиков, которым заменят площадку. Еще больше обрадовались, когда строительные бригады в начале осени демонтировали старые объекты. Однако, на этом все будто закончилось.
«Мы привыкли к тому, что обычно это происходит в 2-3 дня. Приехали, убрали старую, выложили плитку, поставили новые. Конечно, когда к нам приехали и убрали старую разваливающуюся площадку, мы обрадовались. А потом просто "ни слуху ни духу" почти два месяца. И детям играть негде, и новые не делают. Странно как-то. Зачем?», - рассказывают жители 27 микрорайона.
Несколько месяцев ждали детскую и спортивную площадку и жители 11 микрорайона.
«Нашим качелям между 10 школой и IT-специализированным лицеем было лет 50, наверное. Каково было наше счастье, когда мы увидели, что готовят новое игровое место для детей. Думали, ну, наконец-то! Однако все это как началось, так и очень быстро закончилось - что футбольное поле, что площадь под качели-карусели. Несколько месяцев пустота и тишина. Никого. Только вот три дня назад наконец появилось движение. Буквально два-три дня, и почти сделали. Не понимаю, почему так растягивают эти процессы», - недоумевают люди.
Заведующий сектором Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Айдар Бисенов объяснил ситуацию.
«В этом году у нас очень масштабная замена детских и спортивных площадок в городе, раньше такого не было. Большие объемы: 80 игровых и 50 спортивных. Работают несколько бригад: по демонтажу, подготовке территории и, непосредственно, установке. У всех разный темп, поэтому мы просим жителей Актау проявить понимание, до конца текущего года все работы должны быть завершены».
Напомним, список детских и спортивных игровых площадок местные власти опубликовали в конце августа текущего года. Тогда же и началась массовая работа по их реконструкции и демонтажу.
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