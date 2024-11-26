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26.11.2024, 13:14

Три тысячи тонн песка для дорог заготовили к зиме в Мангистау

Общество 0 711 Александр Рыжих

В Мангистауской области ведется подготовка к зимнему содержанию автомобильных дорог республиканского значения. Для проведения мероприятий по ликвидации гололеда заготовили тысячу тонн соли и три тысячи тонн песка. Об этом сообщили в ТОО «КАЖсервис».

Иллюстративное фото ТОО ТОО «КАЖсервис»
Иллюстративное фото ТОО ТОО «КАЖсервис»

В Мангистауском областном филиале ТОО «КАЖсервис» рассказали о мерах, предпринятых к наступающему зимнему периоду обслуживания автомобильных дорог.

Для работы в зимний период филиалом подготовлены производственные базы, склады для хранения противогололедных материалов, приведена в готовность  41 единица специализированной техники для зимнего содержания дорог (комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы и погрузчики).

 Мы обслуживаем сеть автомобильных дорог республиканского значения области протяженностью 1013 километров. Помимо заготовленной техники, на случай возникновения чрезвычайных ситуаций зимнего периода заключены договоры о привлечении дополнительной техники сторонних организаций, - пояснили в организации.

Помимо этого, в целях ликвидации гололеда заготовлено тысяча тонн соли и три тысячи тонн песка. Также организовано круглосуточное дежурство операторов, осуществляется ежедневное патрулирование автодорог. Установлены дорожные знаки «Скользкая дорога» и «Влажное покрытие».

 На автомобильных дорогах республиканского значения провели ямочный ремонт площадью более семи тысяч квадратных метров. Установлено и заменено порядка 300 дорожных знаков и панно, отремонтировано свыше двух тысяч метров барьерных ограждений, обновлена дорожная разметка на всей протяженности дорог, - добавили в ТОО «КАЖсервис».

 

Для справки: По всем интересующим вопросам, касающимся содержания автодорог, можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру телефона: 8 (7292) 60-53-06.                                                                                        

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