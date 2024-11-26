В грязную яму накидали асфальт: качество ремонта дорог возмутило жителей Актау

В редакцию lada.kz обратился житель Актау, пораженный тем, как делается ямочный ремонт возле его дома. В городском отделе строительства прокомментировали ситуацию.

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По словам очевидца, ремонтная бригада просто закинула асфальт в имеющиеся ямы на дороге перед 46 домом в 15 микрорайоне, не удосужившись даже вытащить оттуда скопившийся мусор.

«Поверх накиданной в яму брусчатки и строительного мусора бросили асфальт. Надолго ли этого хватит? Послезавтра будут еще дожди», - посетовал житель 15 микрорайона.

Люди уверены, что адекватный ямочный ремонт должен выглядить совсем не так.

«Вот как он должен проводиться в идеале: сначала яма очищается, после чего просушивается (опционально). Затем холодный асфальт засыпается в углубление, разравнивается и уплотняется трамбовкой или виброплитой, при их отсутствии - автомобилем. Для создания более надежной заплаты ее стыки с покрытием нужно покрыть битумной эмульсией», - рассказал рецепт надежного асфальта читатель lada.kz.

Только тогда, считает мужчина, можно рассчитывать на то, что ремонт переживет хотя бы одну зиму. А данная конструкция, по мнению жителей, прослужит разве что до первых дождей.

И в акимате, как ни удивительно, с мнением горожан о том, что ремонт проведен ненадлежащим образом, согласны. Там пояснили, что «латать» данные ямы в принципе не входило в расчетную смету подрядной организации. Сделали они это на добровольной основе по принципу «пусть хотя бы так», чтобы людям было несколько полегче ездить по этой дороге.

«Эти работы не входили в планы подрядной организации, однако во время проведения работ по благоустройству они увидели их и решили захватить данную территорию. Сделали там временный ремонт. Так, по мере выделения денежных средств планируется полная реконструкция этой дороги. Проект уже готов. Сейчас же ведутся работы по ямочному ремонту около 26 и 27 домов в 15 микрорайоне», - объяснили в городском отделе строительства.

Напомним, ранее журналисты lada.kz изучали плюсы и минусы ямочного ремонта в Актау.