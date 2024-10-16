«Черное и Белое»: как в Актау обстоит ситуация с дорогами?

В очередном выпуске «Черное и Белое» корреспонденты Lada.kz проверили текущее состояние автомобильных и внутримикрорайонных дорог. Подробнее – в выпуске.

Коллаж Lada.kz

Корреспонденты Lada.kz прошли по тротуарам внутри микрорайонов Актау, а также, что называется, «на колесах» проверили состояние автомобильных дорог.

Несмотря на то, что большая часть дорог находится в удовлетворительном состоянии, проблемы на местах все же имеются. Так, в некоторых микрорайонах можно заметить дыры в асфальте: часть из них появилась из-за изношенности покрытия, другая – из-за ремонта сетей. Есть и небрежно залатанные дороги. Все это создает неудобство в движении как для пешеходов, так и для автомобилистов.

Зачастую люди, уставшие ждать действий со стороны чиновников, проводят ремонт дорог самостоятельно.

Стоит отметить, что периодами власти довольно оперативно реагируют на ситуации, решая возникшие проблемы. Однако чаще всего это происходит после освещения проблемы в СМИ.

Обзор состояния дорог – в выпуске.