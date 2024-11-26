«Таза Казахстан» не для всех: жители 29А мкр. в Актау живут у помойки

Жильцы 94 и 95 домов в 29А микрорайоне устали жить по соседству со свалкой. За их домами образовалась огромная несанкционированная помойка из бытового и строительного мусора. Ежедневно через нее в школу идут дети. Ветер разносит отходы по дворам. Письма, обращения и личные встречи с чиновниками не приводят к результату, сообщает lada.kz.

фото прислано жителями

Первое письмо в акимат было зарегистрировано еще 17 июня текушего года. С тех пор, говорят жители, обращались туда не единожды. Даже ходили на личные встречи, однако свалка только разрастается. Помогать людям ее очищать власти будто бы не планируют.

«Все мы живем в домах со своими семьями, с родителями-пенсионерами, основателями этого города, с маленькими детьми. За окном строятся многочисленные дома, и, к сожалению, застройщики не вывозят строительный мусор за пределы района, а просто закидывают его за забор. К свалке добавляют и свой бытовой мусор безответственные организации, которые находятся рядом. Возле 94 дома строились дома, потом их снесли, и все там так и осталось лежать (блоки, плиты, камни, балки, мешки строительных семей) без ограждения. Через этот строительный хаос наши маленькие дети ходят в школу, взрослые - на работу. Другой дороги попросту нет. В отделе ЖКХ нам отвечали в июле, что дано поручение вывезти мусор, но до сегодняшнего дня никто так и не приехал», - говорят люди.

Помимо имеющихся свалок, заявляют жители, эти места «облюбовали» и другие нерадивые строители. Мусор привозят буквально отовсюду, жалуются люди.

«Мы, жители, своими силами пытаемся прибраться на улице и около дома, устриваем субботниик, чтобы хоть как-то содержать в чистоте придомовую территорию. Но такое большое количество мусора нам невозможно вымести. В апреле стартовала акция «Таза Казахстан». Об этом много писали. До нас, к сожелнию, она тоже не дошла. Исполнители, назначенные от ЖКХ, на контакт не идут, на звонки не отвечают, и даже не ознакомились с проблемной местностью. В итоге мусор убрать помочь нам не хотят, отписываются лишь», - сообщают в своем обращении жители 29А микрорайона.

Обращались люди в Министерство экологии. Там просто перенаправили их заявление в акимат, не став разбираться. Встречи с депутатами областного и городского маслихатов, а также с представителями партии Amanat результатов не принесли.

В акимате сказали, что техники и людей для уборки у них пока нет. Придется ждать.

Редакции lada.kz актауский городской отдел земелельных отношений сообщил, что в сентябре текущего года была создана рабочая группа, которая выезжала на место и подтвердила наличие свалки около данных домов.

«В этой связи специалистами рабочей группы проводятся соответствующие проверки и мероприятия по направлению в ГУ "Департамент по управлению земельными ресурсами комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК" для принятия мер к нарушениям», - сообщили в отделе.

Иных комментариев по данному вопросу власти не дают.