Смертельное ДТП в Мангистау: семья погибшего простила виновника аварии

В Мангистауской области семья простила виновника ДТП, в результате которого погиб их родственник. Тем не менее, водитель получил наказание, связанное с лишением свободы. Подробности уголовного дела предоставили в региональном суде.

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Как сообщили в Мангистауском областном суде, трагический инцидент произошел на трассе республиканского значения Атырау-Бейнеу-Актау 4 декабря 2023 года. Ж. двигался в сторону села Боранкул и, нарушив ПДД, выехал на встречную полосу движения, а затем столкнулся с автомашиной потерпевшего И.

В результате ДТП пассажир автомобиля Ж. от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте.

Разбирательства по делу Ж. велись в Бейнеуском районном суде по части 3 статьи 345-1 УК РК. Его результаты озвучили в ноябре текущего года.

Подсудимый признал свою вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Потерпевшая просила назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, претензии к нему не имела, ущерб возмещен, - сообщили в суде.

Как пояснили в суде, санкция части 3 статьи 345-1 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 10 лет.

Суд при назначении наказания подсудимому Ж. учел смягчающие ответственность и наказание обстоятельства (в соответствии со статьей 53 УК) – чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба, причиненного потерпевшей, наличие двух несовершеннолетних детей. Отягчающих не установлено, - сообщили в суде.

Ж. признали виновным, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с лишением права управления транспортным средством сроком на 10 лет.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее смертельная авария произошла на трассе Жанаозен-Актау. Подробности по ссылке.

Для справки

Статья 345-1 – «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

Часть 3 статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 10 лет.