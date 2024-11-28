Коврик из подъезда «умыкнул» доставщик цветов в Актау

Абсурдное по своему содержанию преступление произошло в одном из многоквартирных домов в Актау. Курьер, доставляющий цветы, выходя из подъезда забрал с собой коврик. «Преступление века» засняли камеры наблюдения, сообщает lada.kz.

стоп кадр из видео

Поступок доставщика цветов сильно удивил жителей подъезда. В их доме установлены камеры и на видео отчетливо видно, как мужчина звонит в домофон, говорит о том, что принес букет. Ему открывают двери. Далее видно, как, выходя из подъезда, курьер забирает с собой коврик.

Жители, изучив видео, обратились в компанию, отправляющую цветы с просьбой поговорить со своим сотрудником и попросить его вернуть коврик на место. Однако мужчина в содеянном признаваться отказался.

«Так он не признается. Хозяйка цветов в шоке. Она говорит: «он у нас давно на доставке работает, позор», - сообщили жители корреспонденту lada.kz.

В пресс-службе департамента полиции сказали, что обращений по поводу пропавшего коврика в подъезде к ним не поступало.