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28.11.2024, 18:47

Требуется помощь четырехлетнему малышу в Актау

Общество 0 1 284 Наталья Вронская

Родители 4-летнего Никиты Гикалова просят неравнодушных граждан оказать помощь в спасении своего сына, страдающего  острым лимфобластным лейкозом. Ребенку требуется дорогостоящее лечение.

фото прислано родителями Никиты
фото прислано родителями Никиты

Они написали обращение в редакцию lada.kz:

«Каждый день для нас — это борьба, и каждый день мы видим, как наш сын страдает. Никита — это не просто мой мальчик, он — источник радости и любви в нашей семье, единственный и долгожданный. Мы помним, как он смеялся, играл с друзьями, и нам так больно видеть его в таком состоянии. Его диагноз — острый лимфобластный лейкоз — стал для нас настоящим ударом.

Мы верим, что с помощью современного лечения есть надежда на выздоровление, но для этого нам необходимо собрать значительную сумму, и мы просим о помощи.

Мы знаем, что наш призыв может показаться смелым, но верим в доброту людских сердец. Мы сами всю жизнь, как могли, помогали людям, и даже сейчас продолжаем помогать другим, когда это возможно. Но сейчас мы оказались в ситуации, когда сами нуждаемся в поддержке, помощи.

Мы, родители Гикалова Никиты, год рождения 11.07.2020г., Константин и Надежда обращаемся за помощью в содействии по лечению нашего сына. Диагноз - Острый лимфобластный лейкоз Группа В2. Его жизнь и здоровье для нас превыше всего, и мы готовы сделать все возможное, чтобы помочь ему в этой борьбе. К сожалению, тяжесть болезни и стоимость необходимого лечения превышают наши финансовые возможности.

В данный момент открыт сбор денежных средств на его лечение в клинике города Стамбула (Турция) в размере 70 000 000 тенге. Никита входит в высокую группу риска, поэтому дальше ему показана трансплантация костного мозга. До сегодняшнего дня семья справлялась сама. Но сейчас не в силах….

Нам известно, что многие люди сталкиваются с подобными трудностями и находят в себе силы преодолевать их. Мы верим, что доброта и солидарность людей способны творить чудеса. Мы обращаемся к каждому из вас, кто может помочь, и просим вас рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки Никите. Любая сумма, пусть даже небольшая, будет для нас настоящим благословением и поможет собрать необходимые средства.

Кроме того, мы верим, что здоровье нашего сына поддерживают не только финансовые вложения, но и моральная поддержка окружающих. Мы надеемся, что наша история тронет ваши сердца, и вы окажете нам помощь. Не теряйте веру в силу доброты — она может спасти жизнь. Спасибо всем, кто читает это сообщение и готов прийти на помощь в трудное время.

Каждый вклад, каждое доброе слово имеет для нас огромное значение. Мы надеемся на ваше понимание и поддержку. Вместе мы можем создать возможность для Никиты вернуть радость и жизнь, которую он заслуживает. Спасибо всем, кто готов помочь!»

Жители Актау, желающие оказать помощь семье, могут узнать необходимые данные по ссылке.

 

 

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