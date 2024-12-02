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02.12.2024, 10:02

Жительница США из Актау угостила круассанами и кофе работников коммунальной сферы

Общество 0 2 321 Наталья Вронская

Необычную благотворительную акцию провела уроженка Актау, проживающая в Соединенных Штатах Америки. Девушка попросила местного блогера Азамата Сарсенбаева организовать утреннюю доставку кофе и круассанов людям, которые убирают и озеленяют улицы города. Корреспондент Lada.kz связался с организатором и узнал подробности истории.

стоп кадр из видео
стоп кадр из видео

К сожалению, в основу такой благотворительности легла нелегкая судьба мамы девушки и ее самой. С детства Асель (имя изменено по просьбе благотворителя – прим. автора) помогала своей маме убирать на улицах нашего города, и уже тогда на себе ощутила, насколько тяжек этот труд.

Моя мама стала сиротой в семь лет. Из родных у нее был только младший брат, которому в тот момент едва исполнилось три года. Все ее детство она, как могла, боролась за выживание. Их с братом, как у нас говорят, «разбрасывали по родственникам». Воспитывались в нескольких семьях - то в одной, то в другой. Кидали туда-сюда. В таких условиях, понятное дело, было не особо до учебы. Она старалась помогать, угождать, лишь бы ее и братишку опять не отдали куда-нибудь. В конце-концов в 15 лет ее выдали замуж. Она родила семерых детей, я пятая по счету. Образования мама не получила, как вы понимаете, не было возможности. Работала техничкой и дворником - сразу на двух работах, - рассказывает девушка.

По словам Асель, она с братом нередко помогали маме подметать улицы. Уже тогда, будучи семилетним ребенком, девушка мечтала о том, чтобы дворники и технички получали самые высокие зарплаты за свой труд.  

Я помню мне было 7-8 лет, и у меня был старший брат, с которым мы ходили на вторую мамину работу, помогали подметать улицы. Ей давали участок в 27 микрорайоне, дома №№10 и 11. Всегда там убирались. Еще тогда, видя, насколько это тяжело, я мечтала однажды разбогатеть и сделать так, чтобы эта работа ценилась больше. Выросла и, в целом, желание это меня никогда не покидало. Стараюсь всегда давать хорошие чаевые кухрабочим, дворникам. А когда подписалась на блог Азамата Сарсенбаева и увидела, как он дарит круассаны людям с помощью дрона, сразу подумала о том, что могла бы передавать нашим актауским дворникам теплый привет в виде кофе и выпечки. Они их заслуживают. Азамат с удовольствием согласился. Эта идея и ее реализация настолько мне понравились, что я хочу и дальше продолжать угощать работников этой сферы, - рассказала Асель.

Свое настоящее имя и подробности биографии Асель раскрывать отказалась, сославшись на то, что делает это не ради известности, а для выражения благодарности конкретным людям.

Блогер и предприниматель Азамат Сарсенбаев, реализовавший данную идею, рассказывает, что получил огромное удовольствие от акции.

Изначально был план раздавать круассаны в кофейне, дать объявление, но я решил, что будет гораздо приятнее привезти их прямо на рабочие места. Получил массу удовольствия от их эмоций, они были очень благодарны, и это бесценно. Мне нравится удивлять людей, я практикую угощать круассанами с квадрокоптера. Это классно наблюдать, как люди немного пугаются, потом читают записку, улыбаются, благодарят. Поэтому, когда Асель попросила меня реализовать ее идею, я с удовольствием согласился. Найти 30 дворников в обеденное время было не самой простой задачей, но я справился, - рассказал блогер.

Для справки:

В Казахстане средняя месячная заработная плата дворника составляет около 100 000 тенге (по данным за 2023 год – прим. автора). При этом, по данным Бюро национальной статистики, в третьем квартале 2023 года средняя номинальная заработная плата по стране составляла 350 542 тенге.

Таким образом, зарплата дворника составляет примерно 28,5% от средней заработной платы в стране.

В Соединенных Штатах Америки средняя годовая заработная плата дворника составляет около 25 000-27 000 долларов США.

Согласно данным Бюро статистики труда США, средняя годовая заработная плата по стране составляет около 55 000 долларов США (4 583$ США в месяц). Таким образом, зарплата дворника составляет примерно 45,5% от средней заработной платы в стране.

Следует отметить, что зарплата дворников может значительно варьироваться в зависимости от региона, опыта работы и конкретного работодателя как в Казахстане, так и в Штатах.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Печеньки говорите? Что-то напоминает.
02.12.2024, 05:51
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