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02.12.2024, 16:22

Опубликованы номера телефонов горячей линии судов Мангистау

Общество 0 972 Наталья Вронская

Опубликован список актуальных номеров телефонов горячей линии судов региона, по которым жители смогут получить консультацию и узнать необходимую для них информацию.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Список номеров телефонов горячей линии Мангистауский областной суд опубликовал в своем официальном Instagram:

  • Мангистауский областной суд: +7 (778) 801-26-11;
  • Актауский городской суд: + 7 (701) 421-09-82;
  • Суд №2 города Актау: + 7 (705) 201-80-82;
  • Жанаозенский городской суд: + 7 (702) 448-84-30;
  • Бейнеуский районный суд: +7 (771) 498-56-72;
  • Каракиянский районный суд: + 7 (702) 593-00-78;
  • Мангистауский районный суд: + 7 (775) 610-86-74;
  • Мунайлинский районный суд: + 7 (771) 510-91-62;
  • Тупкараганский районный суд:  + 7 (707) 169-21-61;
  • Специализированный суд по административным нарушениям города Актау: +7 (702) 262-02-72;
  • Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области: +7 (708) 295-78-20;
  • Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области: +7 (778) 612-22-50;
  • Специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области: +7 (701) 116-51-15;
  • Специализированный следственный суд города Актау: +7 (701) 466-62-82.

 

 

По информации суда, сообщения от населения принимаются с 09:00 до 18:30 часов (обеденный перерыв с 13:00 до 14:30 часов).

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