Опубликованы номера телефонов горячей линии судов Мангистау

Список номеров телефонов горячей линии Мангистауский областной суд опубликовал в своем официальном Instagram:
- Мангистауский областной суд: +7 (778) 801-26-11;
- Актауский городской суд: + 7 (701) 421-09-82;
- Суд №2 города Актау: + 7 (705) 201-80-82;
- Жанаозенский городской суд: + 7 (702) 448-84-30;
- Бейнеуский районный суд: +7 (771) 498-56-72;
- Каракиянский районный суд: + 7 (702) 593-00-78;
- Мангистауский районный суд: + 7 (775) 610-86-74;
- Мунайлинский районный суд: + 7 (771) 510-91-62;
- Тупкараганский районный суд: + 7 (707) 169-21-61;
- Специализированный суд по административным нарушениям города Актау: +7 (702) 262-02-72;
- Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области: +7 (708) 295-78-20;
- Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области: +7 (778) 612-22-50;
- Специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области: +7 (701) 116-51-15;
- Специализированный следственный суд города Актау: +7 (701) 466-62-82.
По информации суда, сообщения от населения принимаются с 09:00 до 18:30 часов (обеденный перерыв с 13:00 до 14:30 часов).
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