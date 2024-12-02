Опубликованы номера телефонов горячей линии судов Мангистау

Опубликован список актуальных номеров телефонов горячей линии судов региона, по которым жители смогут получить консультацию и узнать необходимую для них информацию.

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Список номеров телефонов горячей линии Мангистауский областной суд опубликовал в своем официальном Instagram:

Мангистауский областной суд: +7 (778) 801-26-11;

Актауский городской суд: + 7 (701) 421-09-82;

Суд №2 города Актау: + 7 (705) 201-80-82;

Жанаозенский городской суд: + 7 (702) 448-84-30;

Бейнеуский районный суд: +7 (771) 498-56-72;

Каракиянский районный суд: + 7 (702) 593-00-78;

Мангистауский районный суд: + 7 (775) 610-86-74;

Мунайлинский районный суд: + 7 (771) 510-91-62;

Тупкараганский районный суд: + 7 (707) 169-21-61;

Специализированный суд по административным нарушениям города Актау: +7 (702) 262-02-72;

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области: +7 (708) 295-78-20;

Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области: +7 (778) 612-22-50;

Специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области: +7 (701) 116-51-15;

Специализированный следственный суд города Актау: +7 (701) 466-62-82.

По информации суда, сообщения от населения принимаются с 09:00 до 18:30 часов (обеденный перерыв с 13:00 до 14:30 часов).