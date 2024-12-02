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02.12.2024, 17:50

Как ремонт в морге скажется на оказании услуг жителям Актау

Общество 0 1 480 Наталья Вронская

В 26 микрорайоне ремонтируют патологоанатомическое отделение Мангистауской областной многопрофильной больницы (морг). В редакцию Lada.kz обратились читатели, заметившие активное преображение фасада здания. Они попросили выяснить, как проводимые работы сказались на оказании услуг населению.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы сообщили, что ремонт патологоанатомического отделения проводится с сентября текущего года и уже завершен на 70 процентов.

Будут полностью отремонтированы внутренняя и внешняя часть здания, блок опасных инфекций, прачечная, также будут заменены окна. На данный момент 70 процентов работ завершено. Ремонт планируют завершить к 31 декабря. Подрядчиком, ответственным за капитальный ремонт, является ТОО «Мухаммед и Ко». Согласно двустороннему соглашению подрядной организации и больницы, работы идут в соответствии со сроками, - рассказали в пресс-службе медучреждения.

Также здесь заверили, что капитальный ремонт не мешает работе медицинского персонала и патологоанатомического отделения в части оказания услуг населению.

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