День открытых дверей для жертв бытового насилия пройдет в Актау

Завтра, 3 декабря, департамент юстиции Мангистауской области совместно с Центром поддержки семьи «Жанұя» и Актауским городским отделом внутренней политики проведут День открытых дверей в рамках акции «16 дней без насилия».
В рамках Дня открытых дверей участники мероприятия смогут получить бесплатную юридическую консультацию от правоохранителей, юристов, судебных приставов, адвокатов группы защиты женщин Актауского городского управления полиции.
Всех желающих ожидают по адресу: 29 микрорайон, здание №24 (центр «Жануя») с 10:00 до 16:00 часов.
Комментарии0 комментарий(ев)