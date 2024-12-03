На новые госфлаги в Актау потратили свыше 4,8 миллиона тенге

Фото из архива Lada.kz

На сайте государственных закупок состоялся конкурс на приобретение 11-ти государственных флагов размером 7,5 на 15 метров. Организатором выступил Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Согласно технической спецификации, исполнителю необходимо изготовить и доставить 11 новых флагов. Сумма лота составляет 4 812 500 тенге.

Поставщик обязан предоставить новые флаги в течение 30 календарных дней.

К слову, закупка состоялась, победителем конкурса стала карагандинская компания ТОО «Ақ бастау kz».

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в отдел жилищно-коммунального хозяйства.

Данные флаги куплены с запасом, так как из-за сильных порывов ветра они портятся, нужно менять каждый раз. Флаги будут вывешивать на флагштоке, расположенном в 12 микрорайоне, недалеко от площади Ынтымак, - объяснили в отделе ЖКХ.

Нужно отметить, городской акимат работает с вышеуказанной компанией не в первый раз. Буквально в июле текущего года ТОО «Ақ бастау kz» победило в аналогичном конкурсе: организации нужно было изготовить и доставить 14 государственных флагов такого же размера. Администрация предлагала за эти услуги 6 125 000 тенге, компания согласилась выполнить заказ за 5 399 100 тенге, тем самым обошла все других конкурентов.