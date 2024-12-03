Блогер из Актау высказался о смерти помогавшего при паводках пса

В Сети появилась информация о смерти пса по кличке Пшон, который помогал людям во время паводков в Атырауской области. Азамат Сарсенбаев, блогер из Актау, заявил, что пока в верхних эшелонах власти рассуждают о гуманности в отношении бродячих животных, на улице продолжают убивать бездомных собак.

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В средствах массовой информации появилась информация о смерти пса по кличке Пшон. Он запомнился людям во время паводков в Атырауской области, помогая людям строить дамбу. Стало известно, что пса застрелили.

По этому поводу высказался блогер из Актау Азамат Сарсенбаев. Его поразило то, что пса, который пришел на помощь людям, в нужный момент отравили ядом из дротика.

Пес стал в свое время символом оптимизма и надежды во время паводков. И вот, не прошло и года, как вместо благодарности собаку, к сожалению, убили. Честно говоря, после подобной «славы» я думал, что собаку кто-то уже давно приютил, либо забрал куда-нибудь в Америку, как это сделали с другой собакой по кличке Лаки (после инцидента, в которой Лаки душили дверцей от холодильника, в том же Атырау – пса приютили граждане США и забрали её к себе), - сказал блогер.

Он также возмутился тем, что депутаты «с высоких трибун» говорят о пагубности наличия бродячих животных на улицах.