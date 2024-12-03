Блогер из Актау высказался о смерти помогавшего при паводках пса

В Сети появилась информация о смерти пса по кличке Пшон, который помогал людям во время паводков в Атырауской области. Азамат Сарсенбаев, блогер из Актау, заявил, что пока в верхних эшелонах власти рассуждают о гуманности в отношении бродячих животных, на улице продолжают убивать бездомных собак.
В средствах массовой информации появилась информация о смерти пса по кличке Пшон. Он запомнился людям во время паводков в Атырауской области, помогая людям строить дамбу. Стало известно, что пса застрелили.
По этому поводу высказался блогер из Актау Азамат Сарсенбаев. Его поразило то, что пса, который пришел на помощь людям, в нужный момент отравили ядом из дротика.
Пес стал в свое время символом оптимизма и надежды во время паводков. И вот, не прошло и года, как вместо благодарности собаку, к сожалению, убили. Честно говоря, после подобной «славы» я думал, что собаку кто-то уже давно приютил, либо забрал куда-нибудь в Америку, как это сделали с другой собакой по кличке Лаки (после инцидента, в которой Лаки душили дверцей от холодильника, в том же Атырау – пса приютили граждане США и забрали её к себе), - сказал блогер.
Он также возмутился тем, что депутаты «с высоких трибун» говорят о пагубности наличия бродячих животных на улицах.
Им-то виднее, как нужно решать вопрос с бродячими животными, просто застрелить и все. И вот, вроде хочется сравнить «лучшего» представителя Казахстана (человек зажиточный, образованный, депутат) и простого жителя США. Как думаете, заморочился (потрудился – прим. автора) бы наш депутат, окажись он в аналогичной ситуации, как с собакой Лаки, и спас бы он животное, как это сделали в свое время жители США? Неужели мы, как нация, до сих пор не можем воспитать в себе гуманность по отношению к животным, - высказался Азамат Сарсенбаев.
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