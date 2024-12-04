«При Назарбаеве такого не было»: на свалку мусора жалуются жители Актау

Житель Актау обратил внимание на то, что в последнее время в областном центре выросло количество несанкицоннированных свалок. Одна из них находится прям рядом с бывшей резиденцией.

стоп кадр из видео @911_aktauu

Мусорный полигон ежедневно из своих окон наблюдают жители элитных жилых комплексов "Грин Плана", "Премиум Плаза" и "Грин Парк". Автор видео недоумевает, почему данная проблема остается безнаказанной, а количество мусора с каждым днем только растет.

"Вообще давно эту фразу хотел использовать - при Назарбаеве такого не было. Это резиденция "Самал" - здесь мусорная куча, отходы, все, что нужно и не нужно. Реально раньше такого не было. Не знаю, куда местные исполнительные органы смотрят. Вон "Премиум Плаза", за ним "Грин Плаза". Все рядом, все близко, а здесь свалка. Непонятно, какой "Таза Казахстан", когда в центре города мусорная куча", - говорит недовольный житель.

В Актауском городском отделе земельных отношений сообщили, что по данному участку была создана мониторинговая группа в соответствии с распоряжением акима города Актау от 18.09.2023 года № 29-р «О создании рабочей группы по выявлению неиспользуемых и неосвоенных по назначению земельных участков или использованных с нарушением законодательства Республики Казахстан».

«В ходе мониторинга, выявлен факт загрязнения, захламления отходами мусора земельного участка, расположенного по адресу: Актау, микрорайон "Самал-2", участок № 41. В связи с этим специалистами мониторинговой группы направлено письмо в ГУ "Департамент по управлению земельными ресурсами комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК" для принятия мер к нарушениям», - говорится в сообщении.

Напомним, на несанкционированные свалки ранее жаловались жители 29А микрорайона. Вот уже полгода они стучатся во все инстанции и просят разобраться с тем, что вокруг их домов организовалась настоящая помойка из строительного и бытового мусора.