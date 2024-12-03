Завершился средний ремонт на дороге «Станция Опорная – Бейнеу»

В национальной компании «КазАвтоЖол» сообщили о завершении среднего ремонта на участке автомобильной дороги республиканского значения «Станция Опорная – Бейнеу».

Фото: кадр видео

Ремонт на участке республиканской дороги «Станция Опорная – Бейнеу» (с 210 по 311,2 километра) завершился. Общая протяжённость обновленного участка составляет 101,2 километра. Стоит отметить, что по этому участку дороги ежедневно проезжает 2 430 автомобилей.

В рамках среднего ремонта выполнены следующие виды работ:

заливка трещин на проезжей части – 28 323 погонных метра;

фрезерование старого асфальтобетонного покрытия – 75 960 квадратных метров;

устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси – 18 336 тонн;

устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси – 80 километров;

укрепление обочин и нанесение разметки на протяжении 101,2 километра.

Отмечается, что национальная компания «КазАвтоЖол» продолжает реализацию программ ремонта и содержания автомобильных дорог республиканского значения, обеспечивая комфортное и безопасное передвижение для всех участников дорожного движения.