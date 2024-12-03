Завершился средний ремонт на дороге «Станция Опорная – Бейнеу»

В национальной компании «КазАвтоЖол» сообщили о завершении среднего ремонта на участке автомобильной дороги республиканского значения «Станция Опорная – Бейнеу».
Ремонт на участке республиканской дороги «Станция Опорная – Бейнеу» (с 210 по 311,2 километра) завершился. Общая протяжённость обновленного участка составляет 101,2 километра. Стоит отметить, что по этому участку дороги ежедневно проезжает 2 430 автомобилей.
В рамках среднего ремонта выполнены следующие виды работ:
Отмечается, что национальная компания «КазАвтоЖол» продолжает реализацию программ ремонта и содержания автомобильных дорог республиканского значения, обеспечивая комфортное и безопасное передвижение для всех участников дорожного движения.
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