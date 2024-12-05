Стать «волшебниками» для особенных детей предлагают волонтеры в Актау

Союз родителей особенных детей в Актау третий год подряд проводят акцию «Новогоднее волшебство» и просят неравнодушных граждан оказать содействие в ее проведении.

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Ребята с ограниченными возможностями пишут Деду Морозу письма с пожеланиями, а члены союза с помощью меценатов, неравнодушных людей, исполняют их мечты. В этом году, говорят организаторы, к ним поступило свыше 200 писем.

«Приглашаем вас стать «волшебниками» вместе с нами. Нам поступило свыше 200 писем от особенных деток. Цена одного подарка в диапазоне 20 000 тенге. Просим всех желающих оказать содействие», - написали организаторы в своем инстаграм.

Желающие оказать поддержку могут обращаться по телефону +7701 211 20 21 (Карлыгаш).