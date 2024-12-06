Обещанный асфальт: на два дня закроют дорогу в 22 микрорайоне Актау

В Актау временно закроют одну из дорог в связи с проведением среднего ремонта, сообщает пресс-служба акимата города.

фото из архива Lada.kz

В городской администрации сообщили, что в выходные дни, 7 и 8 декабря, начнутся работы по асфальтированию дороги в 22 микрорайоне. Участок охватит территорию от учреждения «Каспий жылу, су арнасы» до перекрестка между микрорайонами 8А, 6А, 8 и 6.

В связи с этим 7 декабря будет закрыта часть дороги от перекрестка между микрорайонами 8А, 6А, 8 и 6 до здания департамента по чрезвычайным ситуациям в 23 микрорайоне. А 8 декабря — участок от здания департамента до учреждения «Каспий жылу, су арнасы» в 22 микрорайоне, - сообщили в акимате Актау.

Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог просит жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением движения в период проведения ремонтных работ.

Напомним, жители областного центра, в частности автовладельцы, на протяжении двух месяцев выражали недовольство затянувшимся ремонтом дороги. По словам людей, старый асфальт на проезжей части был снят еще в сентябре.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог заявляли, что в связи с задержкой ремонта проезжей части они подали исковое заявление на подрядную организацию.