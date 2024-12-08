«Не угодить бы под колеса»: восстановить освещение просят жители Актау

Жители 8 микрорайона просят обратить внимание на неосвещенный пешеходный переход за домом №9.

Не угодить бы под колеса. Остается переходить только с фонариком, потому что так много гонщиков, которые могут не заметить человека. Я была свидетелем, как женщину чуть не сбила машина, - говорит пенсионерка, проживающая в 8 микрорайоне в доме №9.