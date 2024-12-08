«Не угодить бы под колеса»: восстановить освещение просят жители Актау

Уже несколько дней столбы наружного освещения между 6 и 8 микрорайонами не работают. Ответ предоставили в городском отделе ЖКХ.
Жители 8 микрорайона просят обратить внимание на неосвещенный пешеходный переход за домом №9.
Не угодить бы под колеса. Остается переходить только с фонариком, потому что так много гонщиков, которые могут не заметить человека. Я была свидетелем, как женщину чуть не сбила машина, - говорит пенсионерка, проживающая в 8 микрорайоне в доме №9.
Причину отсутствия освещения чиновники не озвучили, но пообещали дать поручение ответственным лицам и восстановить его.
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