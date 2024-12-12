Гололёд прогнозируют в Мангистау – на дорогах могут ввести ограничения

В связи с ухудшением погодных условий возможно введение ограничений дорожного движения на автомобильных дорогах республиканского значения на территории Мангистауской области. Об этом сообщили в национальной компании «КазАвтоЖол».

Иллюстративное фото «КазАвтоЖол»

Согласно прогнозу синоптиков, с 13 по 15 декабря на территории области ожидается выпадение осадков в виде дождя и снега, с понижением температуры воздуха и образованием гололеда. В связи с этим возможно введение ограничений дорожного движения на автомобильных дорогах республиканского значения.

Советуем всем водителям автотранспорта быть внимательными к сообщениям диспетчерской службы департамента по чрезвычайным ситуациям и не выезжать на загородные дороги при ухудшении погодных условий. Дорожно-эксплуатационная организация, выполняющая работы по расчистке дорог, вынуждена тратить значительное количество времени на эвакуацию автомашин из снежных заносов. Призываем всех водителей в этот период использовать зимние шины, - пояснили в «КазАвтоЖол».

Рекомендуют быть предельно внимательными за рулём, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, боковой интервал и избегать резкого торможения.

В местном филиале «КазАвтоЖол» также отметили, что для работы в зимний период уже подготовили производственные базы и склады для хранения противогололедных материалов. Приведена в готовность 41 единица специализированной техники для зимнего содержания дорог (комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы и погрузчики).