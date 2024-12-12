Сирены зазвучат в Актау

С 13 по 15 декабря в Актау зазвучат оповещательные системы. Население просят отнестись к технической проверке без паники. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.
В Актау с 13 по 15 декабря в 11:00 часов будет проведена техническая проверка системы оповещения Мангистауской области. Во время проводимых мероприятий будут включены электросирены.
Просим вас соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием. Спасибо за внимание!, - сказали в пресс-службе ведомства.
Комментарии0 комментарий(ев)