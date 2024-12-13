Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 13 декабря

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварийных ремонтных работ на сетях нет отопления.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 13 декабря, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 1 и 15 микрорайонах.

С 9:00 до 12:30 планируется отключение электроэнергии в 1 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 7, 8, 9, 10, 12, коттедж № 4; таунхаусы: 22, 22А, 22Б, 22В, жилой комплекс «Versailles».

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в 15 микрорайоне в домах №№ 41В, 41Г.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 13 декабря, работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

2 микрорайон, отключена техническая вода в домах №№ 42 – 47, 58 - 61, 64 – 71, торговый дом «Алатау», гостиница «Ақтау»;

30 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 160 - 164;

32 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 23.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 3, 13, 29, 35, микрорайонах.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах нет отопления. Жалобы поступают по следующим адресам:

2 микрорайон, дом № 29;

4 микрорайон, дом № 10.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.