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20.12.2024, 10:41

Крупный авиационный хаб планируют построить в Мангистау

Общество 0 3 904 Наталья Вронская

На базе воздушной гавани будет возведен крупный авиационный хаб, сообщает LS со ссылкой на акимат Мангистауской области.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Ориентировочная стоимость проекта – до $1 млрд. На реализацию планируется привлечь собственные средства инвестора и деньги у международных фининститутов.

Срок возведения нового хаба – 48 месяцев (четыре года). В рамках проекта будет создан мультимодальный транспортный узел (автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный).

Также появятся возможности для технического обслуживания и капитального ремонта воздушных судов (Центр MRO). В том числе будут осуществляться покраска и чистка воздушных судов, преобразование пассажирского самолета в грузовой. В воздушной гавани будут функционировать учебный центр, симуляторы для военных и гражданских транспортных средств, академия гражданской авиации.

Ожидается, что Центр MRO сможет предоставлять услуги компаниям из Восточной Европы, стран СНГ, Ближнего Востока и Африки.

Грузоперевозки будут осуществляться в Китай, Европу, Ближний Восток. По предварительной оценке, логистика воздушным путем вырастет до 500 тысяч тонн в год.

Также в перспективе десяти лет после завершения проекта ВРП (валовый региональный продукт, прим.автора) региона за счет туризма и транспорта вырастет до 3 трлн тенге, отдыхающих будет до 1 млн человек в год. В рамках хаба появится до 3 тысяч новых рабочих мест. Пассажиропоток увеличится до 3 млн человек в год. В стране появятся механики по корпусу воздушных судов и инженеры по авионике.

Кроме того, МСБ получит новую экосистему и цепочку поставок. Дефицит торгового баланса сократится.

Ранее вице-премьер Канат Бозумбаев затронул тему перспектив развития авиационного хаба в Мангистауской области в качестве важного звена международной транспортно-логистической цепочки

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Комментарии

4 комментарий(ев)
golden tulip
golden tulip
Курорт отстроили, можно и за хаб браться, не стыдно
20.12.2024, 19:30
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Читал на одном дыхании, вспомнил Нью-Васюки и успокоился.
20.12.2024, 09:19
Pluto 9701
Pluto 9701
Хвалятся как будто все уже построили все работает и приносят доход и нет безработицы.
20.12.2024, 08:42
bke
bke
Ондай Көшербаевтың кезінде болған жоқпа, ертеректе?
20.12.2024, 06:41
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