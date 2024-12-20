Крупный авиационный хаб планируют построить в Мангистау

На базе воздушной гавани будет возведен крупный авиационный хаб, сообщает LS со ссылкой на акимат Мангистауской области.

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Ориентировочная стоимость проекта – до $1 млрд. На реализацию планируется привлечь собственные средства инвестора и деньги у международных фининститутов.

Срок возведения нового хаба – 48 месяцев (четыре года). В рамках проекта будет создан мультимодальный транспортный узел (автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный).

Также появятся возможности для технического обслуживания и капитального ремонта воздушных судов (Центр MRO). В том числе будут осуществляться покраска и чистка воздушных судов, преобразование пассажирского самолета в грузовой. В воздушной гавани будут функционировать учебный центр, симуляторы для военных и гражданских транспортных средств, академия гражданской авиации.

Ожидается, что Центр MRO сможет предоставлять услуги компаниям из Восточной Европы, стран СНГ, Ближнего Востока и Африки.

Грузоперевозки будут осуществляться в Китай, Европу, Ближний Восток. По предварительной оценке, логистика воздушным путем вырастет до 500 тысяч тонн в год.

Также в перспективе десяти лет после завершения проекта ВРП (валовый региональный продукт, прим.автора) региона за счет туризма и транспорта вырастет до 3 трлн тенге, отдыхающих будет до 1 млн человек в год. В рамках хаба появится до 3 тысяч новых рабочих мест. Пассажиропоток увеличится до 3 млн человек в год. В стране появятся механики по корпусу воздушных судов и инженеры по авионике.

Кроме того, МСБ получит новую экосистему и цепочку поставок. Дефицит торгового баланса сократится.

Ранее вице-премьер Канат Бозумбаев затронул тему перспектив развития авиационного хаба в Мангистауской области в качестве важного звена международной транспортно-логистической цепочки