Зоозащитники в Мангистау собирают корм и теплые вещи для животных

Новогоднего чуда в эту пору ждут не только дети, но и братья наши меньшие. Зоозащитники из клуба добряков объясвили о сборе вещей, лекарств и корма среди неравнодушных граждан, передает lada.kz.
«Клуб добряков» и «Пушистое счастье Актау» опубликовали на своих страницах в инстаграм объявление с призывом ко всем жителям региона.
«Новый год – время чудес и добрых дел. Это не только повод загадать желание, но и возможность исполнить чью-то мечту. Для бездомных животных мечта проста – тепло, еда и забота. Давайте вместе поможем тем, кто не может попросить о помощи!», - написали зоозащитники.
Завтра, 21 декабря, с 13 до 15 часов на парковке на площади Ынтымак в автомобиле «ГАЗель» будет проводиться сбор вещей для бездомных животных и тех, кто содержится в приютах.
Братьям нашим меньшим необходимы:
«Каждый ваш вклад – это шанс подарить тепло и заботу. Если вы не можете помочь материально, вы всегда можете поддержать животных по-другому: стать временным куратором, помочь с транспортировкой или распространить информацию. Давайте вместе сделаем этот Новый год чуточку добрее для всех», - написали представители клубов.
Куратор акции - Татьяна: +7 708 829 0837.
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