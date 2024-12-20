Зоозащитники в Мангистау собирают корм и теплые вещи для животных

Новогоднего чуда в эту пору ждут не только дети, но и братья наши меньшие. Зоозащитники из клуба добряков объясвили о сборе вещей, лекарств и корма среди неравнодушных граждан, передает lada.kz.

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«Клуб добряков» и «Пушистое счастье Актау» опубликовали на своих страницах в инстаграм объявление с призывом ко всем жителям региона.

«Новый год – время чудес и добрых дел. Это не только повод загадать желание, но и возможность исполнить чью-то мечту. Для бездомных животных мечта проста – тепло, еда и забота. Давайте вместе поможем тем, кто не может попросить о помощи!», - написали зоозащитники.

Завтра, 21 декабря, с 13 до 15 часов на парковке на площади Ынтымак в автомобиле «ГАЗель» будет проводиться сбор вещей для бездомных животных и тех, кто содержится в приютах.

Братьям нашим меньшим необходимы:

Корм для собак и кошек (сухой и влажный).

Тёплые вещи, одеяла, подстилки для утепления мест, где живут животные.

Лекарства, витамины, средства от блох и клещей.

Финасовая помощь для оплаты лечения, стерилизации и содержания животных в приютах.

«Каждый ваш вклад – это шанс подарить тепло и заботу. Если вы не можете помочь материально, вы всегда можете поддержать животных по-другому: стать временным куратором, помочь с транспортировкой или распространить информацию. Давайте вместе сделаем этот Новый год чуточку добрее для всех», - написали представители клубов.

Куратор акции - Татьяна: +7 708 829 0837.