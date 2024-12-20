Автобусный парк Мангистау обновится на 97%

Еще 120 автобусов планируется закупить в Мангистау в ближайшее время. Об этом на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций в Астане рассказал аким Мангистауской облсти Нурдаулет Килыбай.

фото ЦОК Мангистауской области

Для города Актау закуплен 91 пассажирский автобус, городской автобусный парк обновлен на 100%. В прошлом году в Мангистау за счет лизингового финансирования было приобретено 120 автобусов, работающих на метане, из них 70 переданы для обслуживания внутригородских маршрутов Актау, а остальные 50 - для межрайонных направлений общественного транспорта.

«В этом году через установившийся в регионе механизм запланировано закупить ещё 120 автобусов. На сегодняшний день в область доставлено 70 единиц, а остальные 50 прибудут в феврале 2025 года», - рассказал Нурдаулет Килыбай.

Работы по обновлению общественного транспорта проводятся совместно с АО «СПК «Каспий», в соответствии с программой лизингового финансирования обновления автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей АО «Фонд развития промышленности».

В результате автобусный парк Мангистауской области к концу года обновится на 97%.