Аким Мангистау: дефицит воды в регионе был и есть

Аким области Нурдаулет Килыбай на брифинге в Астане ответил на самый больной для населения Мангистау вопрос - о нехватке питьевой воды. По мнению главы региона, уже к следующему лету проблема в областном центре должна быть полностью решена, сообщает lada.kz.

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Сейчас же, говорит Нурдаулет Килыбай, нехватка воды была и есть. Отрицать проблему глава области не стал. Более того, он открыто заявил о том, что воду дают по часам, а к жителям верхних этажей в высотках она поступает с трудом.

«Сегодня наши заводы выпускают до 150 тысяч кубов в сутки, а дефицит составляет, особенно в летнее время, более 70 тысяч кубов в сутки. Есть проблема с перебоем воды, если взять отдельный дом, то нижние этажи получают, а до верхних не доходит, то есть, мощностей не хватает. Это связано с тем, что мы ввели в эксплуатацию дополнительные 10 тысяч кубов с опреснительного завода «Каспий». Если технологическим языком объяснять - сейчас идет наполнение. У нас есть центральный узел водоснабжения №4, который обеспечивает верхние микрорайоны водой, на нем идет наполнение. Пока мы до определенного уровня не выйдем, не можем подавать воду, потому что напора не будет хватать и, возможно, при резком потреблении населением воды ситуация усугубится еще хуже. Поэтому сейчас поставили на наполнение. Эту работу планируется закончить в течение недели - десяти дней. Плюс к этому, до конца текущего года мы должны пустить в эксплуатацию еще дополнительно 5 тысяч кубов с опреснительного завода «Каспий»», - объяснил аким.

Пока же происходит наполнение, жителям Актау периодически будут полностью отключать подачу питьевой воды.

«Ну, а в целом, конечно, только вот эти дополнительные 20 тысяч кубов проблему региона с питьевой водой не решат. Это понятное дело. Поэтому к маю «КазМунайГаз» планирует ввести в эксплуатацию новый завод в районе Кендерли на 50 тысяч кубов в сутки. Когда он введется в эксплуатацию, тогда, так или иначе, проблема с водой решится, но опять-таки не на все 100%, потому что в регионе есть сельская местность, где нет центрального водоснабжения. Там приходится использовать подземные воды, но там мы принимаем другие решения. Будем ставить опреснительные установки для опреснения подземных вод», - разъяснил Нурдаулет Килыбай.

Так, по мнению главы региона, уже к следующему лету в областном центре должно хватать мощностей для бесперебойной подачи питьевой воды.